WHO se nelíbí, jak Čína řeší koronavirus

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Je nemožné předpovídat, jak se vyvine nynější epidemie nového koronaviru, řekl dnes na mnichovské bezpečnostní konferenci šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Má obavu z toho, co by koronavirus způsobil v zemi s méně rozvinutým zdravotnictvím, než má Čína, která je nejpostiženější zemí.