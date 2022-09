Z politiků ze zemí EU se s Lavrovem sešel v OSN jen maďarský ministr Szijjártó

"Opoziční poslanci v Maďarsku nebo novináři se asi budou ptát, proč jsem se sešel s Lavrovem. A já říkám, že mír nejde dojednat bez dialogu," řekl Szijjártó. "Pokud mírová jednání brzy nezačnou, svět bude čelit ještě hroznějším dopadům (války) než nyní," dodal šéf maďarské diplomacie. Připomněl, že Maďarsko, soused Ukrajiny, zažívá vysokou inflaci a příliv uprchlíků.

Szijjártó také uvedl, že ruský plynárenský gigant Gazprom každý den dodává do Maďarska 5,8 milionu metrů krychlových zemního plynu na základě nedávné smlouvy o navýšení dodávek. "Maďarsko vede zodpovědnou energetickou politiku," řekl ministr a dodal, že předvídatelná spolupráce s Ruskem a Gazpromem je v maďarském národním zájmu.

Maďarská národně-konzervativní vláda i přes ruskou invazi na Ukrajinu udržuje s Ruskem nadále kontakty. Szijjártó se s Lavrovem sešel i v červenci, kdy přijel do Moskvy vyjednávat právě o navýšení dodávek plynu nad rámec dlouhodobého kontraktu. Budapešť kritizuje sankce, které na Rusko v souvislosti s válkou proti Ukrajině uvalila Evropská unie. Podle jeho premiéra Viktora Orbána tato opatření více poškozují ekonomiku sedmadvacítky než Ruska. Tento týden na uzavřeném jednání se svými spolustraníky Orbán prohlásil, že chce, aby EU sankce nejpozději do konce letošního roku zrušila. Pak by podle něho cena plynu okamžitě klesla o polovinu a stejně tak by to bylo s inflací.