Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra

Péter Magyar, předseda strany Tisza a budoucí maďarský premiér, vystoupil na tiskové konferenci poté, co jeho strana v historických volbách drtivě zvítězila a získala ústavní dvoutřetinovou většinu. S aktuálním ziskem 138 mandátů oproti 55 křeslům dosavadního vládního bloku Fidesz-KDNP hovořil Magyar o „vítězství celého Maďarska“ a konci éry, kterou přirovnal ke státostrannému systému před rokem 1990.
Podle Magyara by byl výsledek pro Fidesz ještě horší, kdyby vládní moc nezneužívala propagandistickou mašinérii, tajné služby a vyšetřovací orgány pro své stranické cíle. Rekordní volební účast, která dosáhla téměř 80 %, podle něj dokazuje, že Maďaři napříč zemí i v zahraničí pochopili zásadní váhu těchto voleb a rozhodli se pro změnu.
Lídr vítězné strany vyzval prezidenta Tamáse Sulyoka, aby proces předání moci zbytečně neprodlužoval. Požaduje, aby bylo ustavující zasedání nového parlamentu svoláno v nejbližším možném termínu, ideálně již na 5. května. Magyar zdůraznil, že země je po letech drancování a korupce v troskách a jako nejchudší stát Evropské unie si nemůže dovolit ztrácet čas.
Mezi prvními ohlášenými kroky nové vlády figurují opatření namířená proti systémové korupci. Maďarsko se okamžitě připojí k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Bude zřízen speciální úřad pro ochranu a vymáhání národního majetku. Dojde také k ústavní změně, která omezí výkon funkce premiéra na maximálně dvě volební období.
Magyar rovněž odmítl předvolební strašení Fideszu, který tvrdil, že nová vláda zatáhne zemi do války. Prohlásil, že jeho kabinet bude „vládou míru“ a že Maďarsko pod jeho vedením zůstane pevnou součástí Evropské unie a NATO. Zároveň však potvrdil zájem o pragmatickou spolupráci s Ruskem a Čínou, přičemž zdůraznil nutnost respektovat Maďarsko jako suverénní a nezávislý stát.
Na tiskové konferenci zaznělo také velmi specifické obvinění na adresu odstupujícího ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. Podle Magyara se ministr v doprovodu svých nejbližších spolupracovníků okamžitě po prohraných volbách vrátil do úřadu, kde se nyní údajně horečně skartují dokumenty, především ty, které se týkají mezinárodních sankcí.
Budoucí premiér se chce odlišit od stylu „slunečního krále“, který podle něj praktikoval Viktor Orbán. Sebe vidí spíše jako „kapitána týmu“, který bude naslouchat svým ministrům i občanům. Plánuje do rozhodování více zapojit veřejnost, a to prostřednictvím referend nebo online konzultací o klíčových celostátních i lokálních otázkách.
Magyar v závěru přiznal, že jeho vláda nebude dokonalá a může chybovat. Slíbil však, že na rozdíl od předchozího režimu bude za každou chybu vyvozena osobní odpovědnost. Jeho hlavním cílem v Bruselu bude odblokování unijních fondů, o čemž již začal jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen.
Maďarsko se podle vítěze voleb vrací ke svým evropským kořenům a identitě, na kterou jsou jeho občané hrdí. Cestu k nápravě právního státu a pluralitní demokracie považuje za nezvratnou, i když přiznává, že náprava škod po šestnácti letech vlády Fideszu bude vyžadovat enormní úsilí a nasazení všech demokratických sil v zemi.
Související
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
Maďarsko , Péter Magyar , Péter Szijjártó
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra
před 1 hodinou
Na uvolnění Hormuzského průlivu se bude podílet i Británie, prohlásil Trump. Podle Londýna je to úplně jinak
před 1 hodinou
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
před 2 hodinami
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
před 3 hodinami
Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval
před 3 hodinami
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
před 4 hodinami
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám
před 5 hodinami
Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel
před 6 hodinami
Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat
před 7 hodinami
Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa
před 7 hodinami
Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu
před 7 hodinami
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
před 16 hodinami
Zelenskyj pogratuloval Magyarovi k vítězství. Chce posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem
Aktualizováno před 16 hodinami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
včera
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
včera
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
včera
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
včera
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána
včera
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
včera
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
Parlamentní volby nezpůsobily rekordní zájem voličů pouze na území Maďarska, ale také na zahraničních zastupitelských úřadech. Výjimkou podle webu index.hu nebylo ani hlavní město České republiky, kde se před maďarskou ambasádou v Praze tvořily dlouhé, několikasetmetrové fronty. Přestože v Praze panovalo citelně horší počasí než v Budapešti, odhodlání voličů to neoslabilo a zástupy lidí byly k vidění po celou neděli až do odpoledních hodin.
Zdroj: Libor Novák