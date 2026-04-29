Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko

Libor Novák

29. dubna 2026 14:07

Evropský parlament Foto: Pixabay

Evropská komise se rozhodla obrátit na Soudní dvůr Evropské unie v případě České republiky a Maďarska kvůli nesprávnému zapracování pravidel evropského zatýkacího rozkazu do jejich vnitrostátní legislativy. 

Tento zjednodušený justiční nástroj, který v rámci unie od začátku roku 2004 nahradil dříve používané zdlouhavé vydávací procesy, slouží k efektivnímu boji proti přeshraniční trestné činnosti. Rámcové rozhodnutí stanovuje jednotné postupy pro vydávání a uznávání zatykačů, čímž zajišťuje, aby byli pachatelé postaveni před soud při současném dodržování zásad právního státu.

V případě České republiky vedla Komise dialog již od prosince 2020. Přestože Praha po sérii upozornění přijala pozměňující zákon, Komise dospěla k závěru, že ne všechny výhrady byly uspokojivě vyřešeny ani po zaslání odůvodněného stanoviska v březnu 2025.

Problémem zůstávají zejména pravidla pro dočasné přemístění či výslech vyžádané osoby. České právo totiž nestanovuje nutnost souhlasu vykonávajícího justičního orgánu s těmito kroky a jednostranně omezuje dobu dočasného přemístění na deset dní, což je v přímém rozporu s unijním rámcovým rozhodnutím.

Maďarsko čelí ze strany Komise výtkám kvůli podobně přetrvávajícím nedostatkům. I přes nově přijaté právní předpisy, o kterých Budapešť informovala po červencovém stanovisku Komise z roku 2025, přetrvávají neshody ohledně důvodů pro nevykonání zatýkacího rozkazu.

Komisi vadí především uplatňování principu oboustranné trestnosti u činů, které nejsou na seznamu automaticky uznávaných. Zatímco evropská pravidla umožňují justičním orgánům ponechat si prostor pro uvážení při rozhodování o odmítnutí rozkazu, maďarské právo činí toto odmítnutí povinným v případech, kdy daný skutek není v Maďarsku trestným činem, což není v souladu se společným postupem.

Kvůli těmto neshodám, které nebyly vyřešeny ani po sérii formálních upozornění a odůvodněných stanovisek, nyní spor o implementaci společných pravidel zamíří k unijnímu soudnímu dvoru. Rámcové rozhodnutí, které tyto postupy upravuje, je přitom klíčové pro zajištění jednotného přístupu k vydávání osob pro účely trestního stíhání nebo výkonu trestu napříč členskými státy.

před 1 hodinou

Související

Evropská unie

Politico: Válka mezi USA a Íránem se pro EU mění z ekonomického šoku v závažnou krizi

Střet mezi Spojenými státy a Íránem se pro Evropskou unii mění z ekonomického šoku v závažnou politickou krizi. S rostoucími cenami energií a stagnujícím ekonomickým růstem se evropští lídři ocitají v situaci, kdy mají jen velmi omezené možnosti, jak chránit voliče před dopady této situace. Tento vývoj ohrožuje stabilitu politického hlavního proudu v celém bloku.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Česká republika Maďarsko

Aktuálně se děje

před 21 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ilustrační foto

před 3 hodinami

Těžba ropy

před 4 hodinami

Nábor dobrovolníků do ruské armády

před 5 hodinami

Vojenská přehlídka u příležitosti výročí konce druhé světové války. (9.5.2025)

před 6 hodinami

Ekonomika

před 7 hodinami

Jarní příroda

včera

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Aktualizováno včera

včera

včera

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

včera

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

včera

včera

Ilustrační fotografie

včera

včera

Další zprávy