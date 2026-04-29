Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci

Evropský parlament vyslovil ostrý nesouhlas s působením maďarského eurokomisaře Olivéra Várhelyiho, když v rámci hlasování o schválení rozpočtu unie poukázal na závažná a vleklá manažerská pochybení v jím vedeném úřadě.
V reakci na toto vyjádření vyzval přední europoslanec za frakci Zelených Daniel Freund komisaře k okamžité rezignaci. Podle něj jsou zjištěné nedostatky ve správě agendy neslučitelné s nároky na důvěryhodnost a odpovědnost, které musí členové Evropské komise bezpodmínečně splňovat.
Pro usnesení, které kritizuje Várhelyiho kroky, hlasovalo 418 poslanců, zatímco 207 bylo proti a 14 se zdrželo. Parlament v dokumentu uvádí, že kombinace pochybení v generálním ředitelství pro sousedství a rozšíření, poskytování nepřesných informací zákonodárcům a další pochybnosti o nezávislosti komisaře vytvářejí vzorec chování, který nelze dále tolerovat. Europoslanec Freund k tomu dodal, že v kombinaci s dřívějšími nařčeními ze špionáže je jedinou logickou cestou odchod komisaře z funkce.
Olivér Várhelyi zastává post evropského komisaře od roku 2019, kdy byl do funkce nominován tehdejším premiérem Viktorem Orbánem. Jeho dosavadní působení v Evropské komisi bylo opakovaně provázeno kontroverzemi, zejména v období mezi lety 2019 a 2024, kdy měl na starosti unijní politiku rozšiřování. Kritici mu tehdy vytýkali, že při svém rozhodování upřednostňoval zájmy maďarské vlády a bagatelizoval varovné signály ohledně stavu demokracie a právního státu v kandidátských zemích.
Tento postoj parlamentu přichází v politicky velmi citlivém okamžiku, kdy do Bruselu dorazil nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar. Ten se má v nejbližších hodinách setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou i předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Právě Magyar přitom již v minulosti opakovaně vyzýval představitele dosazené Orbánovou administrativou k tomu, aby se svých postů dobrovolně vzdali.
Oficiální uvítání nového maďarského premiéra v sídle komise v budově Berlaymont je naplánováno na odpolední hodiny, přičemž středem pozornosti bude především potvrzení jeho připravenosti jednat o budoucím směřování vztahů mezi Budapeští a Bruselem. Samotný Várhelyi, který jakákoliv obvinění v minulosti odmítal, se k aktuální výzvě parlamentu zatím oficiálně nevyjádřil.
Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko
Orbán poslancem nebude. Vzdal se svého mandátu
před 18 minutami
Ostravský Baník hledá marně cestu z krize. Pomoci má už čtvrtý trenér za sezónu
před 46 minutami
Letní počasí dorazí už o víkendu. Meteorologové řekli, co není vyloučeno
před 1 hodinou
Evropský parlament se postavil proti Orbánovu muži. Maďarského eurokomisaře vyzval k rezignaci
před 2 hodinami
Von der Leyenová: Rusové mají pocit, že se opět nacházejí za železnou oponou. Tentokrát je digitální
před 2 hodinami
Ceny ropy po oznámení o blokádě přístavů prudce vzrostly
před 3 hodinami
Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi
před 4 hodinami
Evropská komise podá žalobu na Česko a Maďarsko
před 4 hodinami
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
před 5 hodinami
Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže
před 6 hodinami
Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy
před 7 hodinami
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?
před 8 hodinami
Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům
před 8 hodinami
Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají
před 9 hodinami
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
před 11 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
včera
Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho
včera
Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv
včera
EP schválil obří, dvoubilionový rozpočet. Kde na něj vzít? Zdaňte hazard, kryptoměny a Google, navrhují poslanci
včera
Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije
Záchranáři v Německu v úterý dosáhli významného pokroku při snaze o vysvobození uvízlého plejtváka dlouhoploutvého. Zvíře, kterému média přezdívají Timmy, se podařilo úspěšně navést do speciálně upraveného člunu, který by ho měl převézt do hlubších vod. Tato operace představuje další pokus o záchranu tvora, jehož boj o přežití sleduje německá veřejnost již několik týdnů.
Zdroj: Libor Novák