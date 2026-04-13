Kam se poděl Szijjártó? Od voleb se na veřejnosti neobjevil, jeho letadlo odletělo do Afriky

V pondělí v brzkých ranních hodinách opustila maďarský vzdušný prostor dvě vojenská letadla, která zamířila směrem k africkému kontinentu, uvedl web 24.hu. Mezi sledovanými stroji byl i letoun typu Falcon, který ke svým zahraničním cestám často využívá ministr zahraničí Péter Szijjártó, a také nový brazilský transportní letoun KC-390 Millennium, který maďarské letectvo zařadilo do výzbroje teprve v loňském roce. Situace je o to divnější, že se Szijjártó poděl neznámo kam.
Podle webu hvg.hu se odcházející ministr zahraničí od dvoutřetinového vítězství Tiszy na veřejnosti neobjevil. Na tiskové konferenci Pétera Magyara, předsedy strany Tisza, ale zaznělo, že se ministr v doprovodu svých nejbližších spolupracovníků okamžitě po prohraných volbách vrátil do úřadu, kde se nyní údajně horečně skartují dokumenty, především ty, které se týkají mezinárodních sankcí.
Objevují se ale i spekulace o jeho zmizení ze země. Jeho letoun Falcon s registrační značkou 607 vzlétl z domovské základny v Kecskemétu v brzkých ranních hodinách. Radarové systémy jej následně zachytily u pobřeží Egypta, odkud stroj pokračoval dále směrem k Rudému moři. Není to přitom poprvé v krátké době, co tento letoun zamířil do této oblasti; už minulý týden, konkrétně 6. a 7. dubna, absolvoval cestu na Blízký východ, kdy se objevil v Ománu.
Druhým strojem, který se v noci vydal na cestu, byl moderní transportní letoun KC-390 Millennium od výrobce Embraer. Tento stroj, jehož slavnostnímu zařazení do služby byl v listopadu přítomen i ministr obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, odstartoval krátce po půlnoci. Jeho cesta vedla do libyjského Tripolisu, odkud se na základnu v Maďarsku vrátil v průběhu dopoledne.
V souvislosti s těmito lety poskytl maďarský generální štáb vysvětlení, že zvýšená aktivita vojenského letectva souvisí s účastí Maďarské armády na významném mezinárodním cvičení. Od 11. dubna do 3. května se totiž v Libyi a na Pobřeží slonoviny koná cvičení speciálních operací Flintlock 26, na které byly vyčleněny i maďarské síly.
Cvičení Flintlock je považováno za největší mnohonárodní výcvik speciálních jednotek na africkém kontinentu. Koná se pravidelně již od roku 2005, přičemž hostitelské země se každoročně mění v závislosti na aktuální bezpečnostní situaci a logistických možnostech. Pro maďarské speciální síly jde o prestižní příležitost k výcviku v náročných podmínkách.
Změna geografického těžiště tohoto cvičení, která se v posledních letech posunula výrazně směrem do západní Afriky, není náhodná. Právě stabilita v oblasti Sahelu představuje v současnosti pro NATO jednu z hlavních bezpečnostních výzev. Účast maďarských vojáků na těchto operacích podtrhuje snahu Budapešti aktivně se podílet na řešení bezpečnostních otázek v tomto kritickém regionu.
Zatímco transportní Embraer prokazatelně plnil úkoly spojené s logistickou podporou cvičení v Libyi, trasa Falconu 607 směrem k Rudému moři vyvolává v médiích další otázky. Letouny této kategorie bývají často využívány pro přepravu vládních činitelů nebo diplomatické mise, což v kontextu aktuálního dění v Africe a na Blízkém východě budí značnou pozornost.
Pohyby maďarských vojenských speciálů jsou v posledních dnech sledovány velmi bedlivě. Kombinace účasti na prestižním mezinárodním cvičení speciálních sil a častých cest vládních strojů do strategických oblastí naznačuje, že Maďarsko i přes vnitropolitické změny nadále udržuje intenzivní aktivitu v rámci svých mezinárodních vojenských a diplomatických závazků v Africe.
