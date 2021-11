Za příliv migrantů si Británie zčásti může sama, vzkazuje Francie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie si za současný příliv migrantů přes Lamanšský průliv do značné míry může sama, protože utečenci míří do Spojeného království zejména díky volnějším pravidlům na pracovním trhu. Do Londýna to dnes vzkázal francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin, podle něhož by Londýn měl přestat Francii poučovat a kritizovat, jelikož vina za migrační krizi leží i na něm.