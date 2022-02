Zelenskyj chce okamžité přijetí Ukrajiny do EU

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury, uvedl v dnešním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné," napsala agentura Unian.