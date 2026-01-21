Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte

V Davosu a Oslu dnes zazněly klíčové hlasy, které se snaží udržet jednotu Severoatlantické aliance uprostřed hluboké krize vyvolané americkými nároky na Grónsko. Zatímco diplomatické napětí mezi Washingtonem a evropskými metropolemi eskaluje, bezpečnostní představitelé varují, že vnitřní spory nesmí zastínit hrozbu, kterou pro Západ stále představuje Rusko.
Norský ministr obrany Tore O. Sandvik na setkání se zahraničními zpravodaji v Oslu přiznal, že situace v NATO je kvůli sporu o Arktidu „mimořádně obtížná“. Zdůraznil však, že spojenci nesmí ztratit ze zřetele širší geopolitický obraz. „Žijeme v náročné době. Situace v NATO je složitá, ale nesmíme zapomínat, že hlavní existenční hrozbou pro Západ i všechny členy aliance zůstává Rusko,“ uvedl Sandvik. Podle něj je nezbytné, aby se NATO nenechalo rozptýlit vnitřními neshodami do té míry, že by oslabilo svou odstrašující schopnost vůči Moskvě.
V samotném dějišti Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu se k situaci vyjádřil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Ten zvolil překvapivě smířlivý tón směrem k Donaldu Trumpovi. Na panelu s názvem „Může se Evropa bránit?“ Rutte prohlásil, že Evropa by měla být Trumpovi vděčná za to, že ji donutil brát vlastní obranu vážně. „Myslíte si, že bez Donalda Trumpa by evropské země zvýšily své výdaje na 2 % HDP? V žádném případě. Bez něj by se to nikdy nestalo,“ řekl Rutte a dodal, že Trumpův tlak byl „zásadní pro to, aby Evropa v poststudenoválečném světě konečně dospěla“.
Rutteho obhajoba amerického prezidenta přišla ve chvíli, kdy se Evropská unie snaží o diplomatickou deeskalaci v oblasti obchodu. Olof Gill, mluvčí Evropské komise, potvrdil, že Brusel pokračuje v intenzivních rozhovorech s USA na technické i politické úrovni. Cílem je odvrátit hrozbu deseti- až pětadvacetiprocentních cel, kterými Trump pohrozil zemím odmítajícím jeho plán na anexi Grónska.
„Nyní je čas na dialog, nikoliv na eskalaci,“ uvedl Gill v Bruselu. Tato slova potvrdil i eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, který se v Davosu sešel s americkým obchodním zástupcem Jamiesonem Greerem. Šefčovič po schůzce uvedl, že obě strany mají společný zájem na tom, aby se zabránilo „sestupné spirále v obchodě“, která by poškodila byznys i investice na obou březích Atlantiku. EU podle něj upřednostňuje řešení založená na vzájemném respektu, ale zároveň má připraveny „všechny možnosti na stole“, pokud by diplomacie selhala.
Bezpečnostní experti v Davosu poukazují na to, že právě jednota, o které mluví norský ministr Sandvik, je nyní nejkřehčí. Trumpovo spojování územních ambicí v Grónsku s obchodními cly a bezpečnostními zárukami NATO staví evropské lídry před neřešitelné dilema. Mark Rutte se však snažil publikum ujistit, že USA jsou v Evropě stále silně vojensky angažovány a že logickým vyústěním tohoto stavu je, aby Evropané převzali větší díl odpovědnosti, zatímco silná americká přítomnost zůstane zachována.
Zatímco se v zákulisí WEF ladí detaily budoucího směřování aliance, Rusko podle pozorovatelů napjatě sleduje, zda se grónská krize skutečně stane „ledovcem“, který potopí transatlantické spojenectví. Pro severské země jako Norsko je prioritou, aby Arktida zůstala oblastí spolupráce v rámci NATO, a nikoliv bojištěm mezi spojenci.
Související
NATO v reakci na zvyšující se aktivitu Ruska a Číny v polárních oblastech řeší bezpečnost v Arktidě
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , NATO
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
před 50 minutami
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
před 1 hodinou
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
před 2 hodinami
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
před 3 hodinami
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
před 4 hodinami
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
před 5 hodinami
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
před 5 hodinami
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
před 6 hodinami
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
před 7 hodinami
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
včera
Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly
včera
Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech
včera
Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové
včera
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
včera
Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu
včera
Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne
včera
Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC
včera
Co odhalily SMS evropských lídrů, které Trump zveřejnil?
včera
Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou
včera
Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy
Krize kolem Grónska vdechla nový život staré myšlence na vytvoření „Evropské rady bezpečnosti“. Tváří v tvář nepředvídatelným krokům Donalda Trumpa a agresivní politice Vladimira Putina sílí v Bruselu i dalších metropolích volání po vzniku akceschopného orgánu, který by umožnil kontinentu reagovat na hrozby rychle a bez nutnosti zdlouhavého hledání shody všech 27 členských států.
Zdroj: Libor Novák