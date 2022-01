Anglie zruší povinnost pro očkované podstoupit po příjezdu test na koronavirus

Všichni lidé přijíždějící ze zahraničí do Anglie za současných podmínek musí podstoupit do 48 hodin po příjezdu antigenní nebo PCR test na koronavirus. Neočkovaní cestovatelé starší 18 let navíc potřebují také test odebraný 48 před odjezdem.

Podle nových pravidel pravděpodobně zůstane pro neočkované v platnosti nutnost podstoupit test po dvou a následně po osmi dnech po příjezdu. Cestovní formulář, který musí před cestou vyplnit všichni, pak dozná určitých změn a bude zjednodušen.

"Díky těžkým rozhodnutím, která jsme učinili (...), máme nejotevřenější ekonomiku a společnost v Evropě," řekl Johnson. "A ačkoliv musíme být opatrní, procházíme omikronovou vlnou a vidíme, že se čísla zlepšují," dodal.

Johnson zatím neupřesnil, od kdy nutnost testu přestane platit, dnes však bude jednat o změně opatření vláda a detaily zřejmě záhy oficiálně oznámí.