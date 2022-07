Boris Johnson nepřišel na krizovou schůzi k extrémním vedrům. Chystal večírek

Vysloužil si za to kritiku opozice, informoval internetový deník The Independent. Až ze svého současného postu v září Johnson odejde, nebude už moci rezidenci využívat.

V pondělí a v úterý by podle meteorologů teploty mohly v Británii dosáhnout 40 stupňů, a překonat tak dosavadní rekordy. Zdravotnický úřad UKHSA kvůli horku varoval před nebezpečím, které hrozí nejen seniorům a oslabeným lidem, ale i těm, kteří jsou zdraví a v dobré kondici.

Zdroj z úřadu britského premiéra deníku The Independent řekl, že není neobvyklé, že schůzky komise Cobra vedou jiní členové vlády, v sobotu to byl ministerský náměstek Kit Malthouse. Johnson se terčem kritiky stal několik měsíců po nástupu do Downing Street, protože vynechal celou sérii zasedání komise Cobra k začínající pandemii covidu-19 a místo toho se údajně zabýval záležitostmi kolem rozvodu s Marinou Wheelerovou a psaním knihy o Williamu Shakespearovi.

Chequers je památkově chráněná usedlost ze 16. století, která slouží britským premiérům od roku 1921. Uvnitř je bazén, obklopují ji rozlehlé zahrady. Zdroj z Johnsonovy Konzervativní strany televizi Sky News řekl, že pozvánka na party, která se bude konat dnes, platí i pro partnery, partnerky a děti hostů.

Zástupkyně šéfa opozičních labouristů Angela Raynerová Johnsonovi vyčetla, že "znovu nejedná". "Veřejnost nebude věřit, že tato vláda připomínající živou mrtvolu dokáže rychle a rozhodně reagovat na krizovou situaci, protože zatímco se země vaří, zkompromitovaný premiér se chystá na večírek," řekla.

Johnson a jeho nynější manželka Carrie plánovali uspořádat v Chequers opožděnou oslavu své svatby, protože se brali v době, kdy v Anglii platily restrikce v souvislosti s šířením koronaviru. Slavnost se podle britských médií měla konat na konci července, ale plány manželů narazily na tvrdou kritiku poté, co byl Johnson donucen k oznámení, že z postu premiéra odejde.

Rezignaci na funkci lídra Konzervativní strany Johnson ohlásil začátkem července. To znamená, že až strana vybere jeho nástupce, skončí i v Downing Street. Johnson odchod oznámil po bezprecedentní vlně rezignací ve vládě. Svou funkci kvůli premiérovi opustilo nejméně pět ministrů, v širším kabinetu až 50 poslanců. Johnson čelil výzvám k odstoupení od prvních zpráv o pořádání večírků v době koronavirových uzávěr. Poslední kapkou bylo odhalení, že věděl o obvinění nyní již bývalého konzervativce Christophera Pinchera ze sexuálního napadení, i tak ho ale jmenoval na vlivný vládní post.