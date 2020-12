Británie hlásí rekordní počet nakažených za den

Zvyšující se počet infikovaných odborníci označují za znepokojivý zejména vzhledem k šíření nové nakažlivější varianty viru SARS-CoV-2 a stále větší vytíženosti nemocnic. Podle britského zdravotnického systému NHS se nyní anglické nemocnice starají o více pacientů s koronavirem než během vrcholu první vlny pandemie letos na jaře - v pondělí jich bylo už přes 20.000.

Epidemiologové otevřeně hovoří o tom, že vláda možná bude nucena ještě více zpřísnit protikoronavirové restrikce. Velká část Spojeného království přitom už nyní spadá do nejpřísnější čtvrté kategorie opatření, což mimo jiné znamená uzavřené restaurace a obchody či zákaz setkávání členů různých domácností.

"Potřebujeme rozhodné a včasné kroky na celostátní úrovni, abychom se v lednu a únoru vyhnuli katastrofě," řekl dnes ve vysílání rozhlasové stanice BBC Radio 4 epidemiolog a vládní poradce Andrew Hayward. On a mnozí další hovoří například o možnosti uzavření škol a o přechodu žáků a studentů na dálkovou výuku.

V Británii jako v první zemi na světě začalo už počátkem prosince očkování vakcínou firem Pfizer a BioNTech. Dnes dostali první lidé druhou dávku očkování, čímž by měli získat plnou imunitu. Jednu dávku očkování už zdravotníci podali více než 600.000 lidí.

V Británii, která má téměř 67 milionů obyvatel, se od začátku pandemie koronavirem nakazilo už přes 2,38 milionu osob. Po Rusku a Francii to je nejvíce v Evropě. Co do počtu obětí je Británie nejhůře postiženou evropskou zemí po Itálii.