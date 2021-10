Británie může brzy mít až 100.000 nakažených denně

"Pozorně sledujeme data a v tuto chvíli nebudeme realizovat náš plán B nouzových opatření. Zůstáváme ale ostražití a připravujeme se na všechny eventuality,“ řekl šéf resortu zdravotnictví.

Podle Javida se momentálně odehrává závod mezi virem a očkováním, který je velmi vyrovnaný. Vakcinace je nicméně jediný způsob, jak ho vyhrát. Vyzval proto pět milionů lidí starších 16 let, kteří se ještě nenechali očkovat, aby tak učinili. "Máme vakcíny, potřebujeme jen paže, do kterých je píchnout," prohlásil a připomněl, že očkování je nyní dostupné i pro věkovou skupinu od 12 do 15 let.

Podle britské zmocněnkyně pro zdravotní záležitosti Jenny Harriesové se počty nově nakažených, hospitalizací i úmrtí "hýbou špatným směrem". "Začínáme zimu s opravdu vysokým počtem případů," uvedla Harriesová.

Představitel britského zdravotnického systému NHS Stephen Powis řekl, že se zvyšují počty lidí, kteří jsou s covidem-19 v nemocnici, a dá se rovněž očekávat další nárůst hospitalizací. Šéf Národní zdravotní služby (NHS) Matthew Taylor dnes BBC řekl, že veřejné zdravotnictví je v mnoha částech země blízko hranice přetížení kvůli covidové pandemii a že tlak s blížící zimou poroste.

Podle Javida zatím nehrozí přetížení, ale uvedl, že vláda zasáhne, pokud se situace zhorší. "Nechápejte mě špatně, jsou tam obrovské tlaky... ale v tuto chvíli nevěříme, že je to neudržitelné," řekl Javid. "Rozhodně to sledujeme. Pokud budeme mít pocit, že je to neudržitelné, pak nezaváháme a budeme jednat," dodal ministr.

Javid také potvrdil, že v Británii se nyní šíří nová verze varianty delta. Dodal, že ale zatím neexistuje důvod věřit, že představuje větší hrozbu.