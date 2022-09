Británie stanovila datum i místo pohřbu královny Alžběty II.

Královna zemřela ve čtvrtek na zámku Balmoral ve Skotsku. Rakev s tělem v neděli zamíří do Edinburghu, v pondělí bude převezena do tamní katedrály. Smutečního průvodu se zúčastní i král Karel III. s manželkou. Teprve poté bude rakev v úterý letecky přepravena do Londýna.

Velká část britské královské rodiny zůstává na zámku Balmoral ve Skotsku, kde ve čtvrtek zemřela panovnice Alžběta II. Její tři mladší děti - princové Andrew a Edward a princezna Anne - dnes společně s rodinami poprvé opustily brány letního sídla a vyrazily na soukromou bohoslužbu do blízkého kostela, uvedl server BBC News. Po návratu si prohlédli vzkazy a květiny, které jako projev smutku a soustrasti na místo nosí tisíce lidí.

Z Balmoralu odjeli do Londýna pouze nový král Karel III., jeho manželka Camilla a starší syn, princ William. Všichni se dnes zúčastnili slavnostního zasedání Nástupnické rady ve Svatojakubském paláci, kde byl Karel oficiálně prohlášen králem.

Na krátkou mši v kostele v Crathie Kirk nedaleko Balmoralu vyrazila princezna Anne s manželem Timem Laurencem a dětmi Zarou Tindallovou a Petrem Phillipsem. Prince Andrewa doprovázely dcery, princezny Beatrice a Eugenie, princ Edward jel v doprovodu manželky Sophie a dcery Louisy. Britská média zaznamenala, že rodina po návratu z kostela prodlela před branami Balmoralu, kde se hromadí květiny a vzkazy. Kytici mezi ně přidala i princezna Eugenie.

Británie po úmrtí královny drží desetidenní smutek. Rakev s tělem zesnulé panovnice opustí Balmoral v neděli a přesune se do paláce Holyroodhouse v Edinburghu, který je oficiálním sídlem britského panovníka ve Skotsku. V pondělí procesí s rakví zamíří do katedrály svatého Jiljí (St. Giles), kde setrvá 24 hodin a kde se bude moci veřejnost s královnou rozloučit. V úterý 13. května bude rakev přepravena do Londýna, kde bude nesena ve smutečním průvodu z Buckinghamského paláce do sídla parlamentu. Ve Westminsterském sále bude rakev vystavena čtyři dny, stráž u ní budou držet i členové královské rodiny.