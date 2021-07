Británie z Afghánistánu stáhla většinu svých vojáků, oznámil Johnson

"Všichni britští vojáci přidělení k misi NATO v Afghánistánu se nyní vracejí domů," uvedl Johnson v prohlášení parlamentu. "Ze zřejmých důvodů neuvedu časový rozvrh našeho odchodu, ačkoliv můžu říci, že většina našich vojáků už odešla," dodal premiér.

"Doufám, že nikdo nedojde k chybnému závěru, že stahování našich sil znamená konec britských závazků vůči Afghánistánu," upozornil také Johnson, podle kterého nežije Londýn v iluzi ohledně rizik současné situace.

Británie své síly v Afghánistánu rozmístila v roce 2001 po útoku z 11. září ve Spojených státech a při bojích v asijské zemi podle agentury Reuters hrála významnou roli do roku 2014. Při konfliktech zahynulo 457 britských vojáků.

V Afghánistánu roste násilí od poloviny dubna, kdy americký prezident Joe Biden ohlásil ukončení "věčné války". Spojené státy minulý týden opustily afghánskou leteckou základnu Bagrám a Pentagon uvádí, že stahování amerických jednotek je hotovo z 90 procent. K postupu akce se má dnes Biden vyjádřit.

Odchod z Afghánistánu Američané koordinují s vojsky dalších zemí NATO a jejich spojenců, dohromady šlo zhruba o 7000 vojáků. Mise NATO Resolute Support (Rozhodná podpora) se účastnili i příslušníci české armády, poslední z nich zemi opustili na konci června, podobně jako vojáci řady dalších států.

Bojovníci islamistického hnutí Tálibán v posledních týdnech zintenzivnili ofenzivu a přebírají kontrolu nad dalšími územími, a to zejména v provinciích na severu země. Přerušované mírové rozhovory mezi zástupci vlády a povstalci mezitím významný posun nepřinesly.

Stahování vojsk by podle Cartera mohlo vést ke stejné situaci jako v občanské válce v 90. letech, "kdy existovala kultura vojenských vůdců a bylo možné pozorovat, jak se některé významné instituce jako bezpečnostní složky rozpadají podle etnických či kmenových linií," uvedl generál.

"Pokud by k tomu došlo, hádám, že by Tálibán měl pod kontrolou část země. Ale samozřejmě by nekontrolovali celou zemi," dodal Carter.