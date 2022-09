Britská policie se po 70 letech omluvila za nesprávné odsouzení k trestu smrti

Britský Somálec Mahmood Mattan byl v září 1952 ve věku 28 let oběšen za vraždu Lily Volpertové v jejím cardiffském obchodě s oblečením. Otec tří dětí až do úplného konce proti trestu protestoval a tvrdil, že je nevinný. Po neúnavné kampani jeho rodiny však jeho odsouzení v roce 1998 zrušil odvolací soud, a nyní se jeho rodině omluvila policie.

"Tento případ je velmi dobový - rasismus, předsudky a zaujatost byly rozšířeny v celé společnosti, včetně systému trestního soudnictví," uvedl policista z Jižního Walesu Jeremy Vaughan. "Není pochyb o tom, že Mahmood Mattan se stal obětí justičního omylu v důsledku chybného trestního stíhání, jehož součástí byla jednoznačně i policejní práce," dodal.

Detektivové cardiffské městské policie, která je nyní součástí policie Jižního Walesu, vyšetřovali vraždu 41leté Volpertové, které někdo podřízl hrdlo v březnu 1952 v jejím obchodě.

Vaughan uvedl, že vyšetřování "předcházelo vzniku policie v Jižním Walesu". Podle policisty je však "správné a vhodné, aby byla jménem policie vyslovena omluva za to, co se v tomto případě před 70 lety tak ošklivě pokazilo, a za strašné utrpení Mattanovy rodiny a všech, kterých se tato tragédie po mnoho let dotýkala".

"Dodnes usilovně pracujeme na tom, aby byly rasismus a předsudky ze společnosti a policejní práce vymýceny," uvedl Vaughan.

Mattanova manželka Laura a jejich tři synové David, Omar a Mervyn, známý také jako Eddie, se 46 let zasazovali o očištění jeho jména, ale všichni již zemřeli. Tanya Mattanová, vnučka neprávem odsouzeného muže, řekla BBC, že omluva přišla "pro lidi, kterých se to přímo týkalo, příliš pozdě, protože už nejsou mezi námi a stále jsme ještě neslyšeli slova je mi/nám to líto".

Mattan, bývalý námořník původem z Hargeisy v někdejším Britském Somálsku, byl zatčen několik hodin po vraždě Volpertové. Byl obviněn a odsouzen porotou složenou výhradně z bělochů během třídenního procesu ve Swansea. A to i přesto, že neexistovaly žádné forenzní důkazy a Mattanovo alibi podpořili svědci. Mattan mluvil velmi špatně anglicky a jeho vlastní obhájce ho během procesu označil za "polocivilizovaného divocha".

V roce 2001 obdržela Mattanova rodina od ministerstva vnitra odškodnění, ale až dosud se od policie nedočkala omluvy.