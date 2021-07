Britský premiér Johnson je v izolaci, test má negativní

Johnson a ministr financí Rishi Sunak se uchýlili do karantény poté, co byli v kontaktu s ministrem zdravotnictví Sajidem Javidem, který v sobotu oznámil, že byl pozitivně testovaný na covid-19. V karanténě ve své venkovské rezidenci má Johnson zůstat do 26. července.

Premiérova kancelář v neděli sdělila, že Johnson a Sunak do karantény nebudou muset díky účasti v pilotním programu denního testováni místo samoizolace. Zpráva však vyvolala kritiku a Johnsonův úřad brzy oznámil, že oba politici se pilotního programu nezúčastní.