Britský premiér Johnson přistoupil k menším změnám ve vládě

Novým hlavním "whipem", který dohlíží na to, aby poslanci hlasovali podle přání premiéra, se stal Chris Heaton Harris, který podobnou funkci plnil už v klubu konzervativců v Evropském parlamentu. Do nové funkce nastoupil místo Marka Spencera, který se přesunul na post "lídra Dolní sněmovny", kde nahradil Jacoba Reese-Mogga. Ten dostal novou funkci státního tajemníka pro "brexitové příležitosti a efektivitu vlády". Británie má také nového tajemníka pro bytovou výstavbu, podle médií už 11. za 12 let vlády konzervativců.

Změny přichází těsně poté, co musel Johnson začít hledat náhradu za několik vysoce postavených pracovníků své kanceláře. Minulý týden oznámili rezignaci mimo jiných šéf odboru komunikace Jack Doyle a Johnsonova dlouholetá poradkyně Munira Mirzaová.

Bývalá šéfka politického oddělení Downing Street odchod zdůvodnila nesouhlasem s premiérovou nepodloženou poznámkou o tom, že lídr opozičních labouristů Keir Starmer před lety coby šéf prokuratury dovolil sexuálnímu predátorovi Jimmymu Savileovi uniknout trestnímu stíhání. Podle Mirzaové se měl Johnson za křivé nařčení omluvit.

Tento týden poprask kolem tohoto premiérova tvrzení zesílil poté, co se Starmer v pondělí u sídla parlamentu ocitl v obklíčení demonstrantů, kteří na něj mimo jiné křičeli, že je "ochránce pedofilů". Několik konzervativních poslanců Johnsona vyzvalo k omluvě či stažení problematického výroku. Věc při tom souvisí se skandálem kolem možného porušování protiepidemických restrikcí v Downing Street, neboť Johnson slova o údajném selhání Starmera v Savileově kauze pronesl při rozpravě o předběžné zprávě vládní úřednice k aféře zvané Partygate.

Johnson kvůli ní čelí riziku vnitrostranického hlasování o důvěře a podle agentury Reuters je dnešní obměna vlády součástí snahy usmířit si vlastní poslance. Ihned po oznámení úprav se ale podle informací britských novinářů začaly objevovat jisté výhrady, zejména v souvislosti s pozicí Spencera, který je vyšetřován kvůli nařčení poslankyně Nusrat Ghaniové, že před dvěma lety přišla o vládní post kvůli své muslimské víře. Nejmenovaný poslanec řekl hlavní politické zpravodajce BBC Lauře Kuenssbergové, že premiér "slíbil změnu", ale "jenom to zhoršil".