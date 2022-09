Cílem bojů na Ukrajině je podle Putina likvidace protiruské enklávy

"Na území dnešní Ukrajiny začala vznikat protiruská enkláva, která ohrožuje naši zemi," řekl Putin na setkání se školáky v Kaliningradu. "Proto naši chlapci, kteří tam bojují, chrání obyvatele Donbasu a chrání samotné Rusko," citovala ho agentura Interfax. Agentura DPA napsala, že tímto prohlášením dal najevo, že Rusko si na Ukrajinu dělá nárok.

Putin také popřel, že by speciální vojenská operace na Ukrajině, jak Rusko svou invazi nazývá, byla agresí. Tvrdí, že se zapomíná na to, že lidé v ukrajinské Luhanské a Doněcké oblasti, a obzvláště na Krymu, nechtěli uznat výsledky událostí z přelomu let 2013 a 2014, které vedly k pádu proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Rusko od roku 2014 podporuje proruské separatisty bojující proti Kyjevu v těchto dvou ukrajinských oblastech, Krym anektovalo.

Podle oficiálních prohlášení ruských představitelů je cílem Moskvy na Ukrajině "osvobození" zbývajících částí Luhanského a Doněckého regionu od ukrajinských nacionalistů. Podle zahraničních analytiků jde ale jen o záminku vzhledem k tomu, že Rusko útočí i na jiné části Ukrajiny, uvedla DPA.