Epidemie nemocí, jako jsou opičí neštovice, budou stále častější, varuje WHO

— Autor: ČTK

Epidemie onemocnění, jako jsou opičí neštovice a krvácivá horečka lassa, budou stále úpornější a častější. Na dnešní tiskové konferenci Světové zdravotnické organizace (WHO) to podle agentury Reuters uvedl ředitel WHO pro mimořádné situace Mike Ryan.