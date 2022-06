Erdogan navrhl obnovit v Turecku trest smrti, chce zastrašit lesní žháře

"Člověk zodpovědný za tento požár byl zatčen. Kvůli němu byl zničen les a trpí i zvířata. Je potřeba zavést odstrašující prostředek..Trest smrti? Ano, měl by to být trest smrti," řekl Erdogan. "Co říkal sultán Fatih? Useknul bych hlavu každému, kdo porazí strom v mém lese," dodal turecký prezident s odkazem na osmanského vládce z 15. století. Řekl také, že o této otázce je třeba diskutovat.

Server Duvar upozornil, že obnovení trestu smrti by musel schválit parlament.

Turecký prezident uvedl, že kvůli lesním požárům u středomořského letoviska Marmaris bylo hospitalizováno asi 20 lidí. V pátek poslal soud do vazby muže, který se přiznal k založení požáru, s nímž bojují hasiči od úterý. Jako důvod uvedl podle místních médií pomstu rodině.

Nynější lesní požáry vyvolaly vzpomínky na loňské události z přelomu července a srpna, kdy na jihozápadě země oheň zničil na 100.000 hektarů lesa a způsobil smrt osmi lidem. Šlo o nejhorší lesní požáry v novodobé historii Turecka. Zasaženy byly i přímořské oblasti, které vyhledávají turisté v provinciích Mugla či Antalya.

Trest smrti Turecko zrušilo v roce 2002 pro činy v době míru a dva roky na to i pro činy v době války. Ankara se tehdy snažila plnit podmínky pro členství v Evropské unii, o které požádala v roce 1987. Od roku 1999 má status kandidáta, ale vstupní rozhovory, které začaly v roce 2005, dlouhodobě stagnují, zejména kvůli porušování principů demokracie a právního státu Erdoganovým režimem.

O obnovení trestu smrti rozvířil Erdogan debatu před několika lety po neúspěšném pokusu části armády o puč z července 2016. EU tehdy dala jasně najevo, že obnovení tohoto trestu by znamenalo konec jednání o vstupu Turecka do EU.