Facebook umožní zveřejňovat výzvy k zabití Putina

— Autor: ČTK

Společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě facebook či Instagram, umožní v některých zemích zveřejňovat výzvy k zabití ruského prezidenta Vladimira Putina či k páchání násilí proti ruským vojákům. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters s odkazem na vnitřní dokumenty společnosti, se kterými se seznámila. Tyto výroky by obvykle porušovaly pravidla fungování sociálních sítí a uživatelům by za ně hrozil postih. Výjimku, kterou potvrdil mluvčí společnosti, bude Meta uplatňovat v případě uživatelů registrovaných v Rusku, na Ukrajině a některých dalších zemí.