Johnson a Trussová ocenili přínos královny Alžběty pro britskou diplomacii

Jejímu projevu předcházela společná minuta ticha, všichni poslanci jsou oblečení v černém, dění v parlamentu je živě přenášeno.

Británií se nejprve v poledne místního času (13:00 SELČ) rozezněly zvony a vzápětí začalo speciální zasedání parlamentu. Schůzi předsedá Lindsay Hoyle, podle kterého se panovnice zapsala do dějin nejen svými státnickými činy, ale také laskavým a lidským přístupem. Alžběta II. byla poprvé na půdě parlamentu v listopadu 1952 a během její vlády se podle Hoylea osmnáctkrát konaly všeobecné volby.

"Velmi jsem si cenila jejích moudrých rad a jsem ráda, že se se mnou velkoryse podělila o své hluboké zkušenosti s vládnutím, a to i v posledních dnech," řekl Trussová, kterou královna jmenovala do funkce v úterý. Díky Alžbětině vládě je Británie podle Trussové dynamickou zemí. Každý, kdo ji potkal, si to bude pamatovat po zbytek života a je ikonou i pro ty, kteří se s ní nikdy osobně nesetkali, řekla premiérka.

"Byla nejlepším státníkem a diplomatem ze všech," řekl v parlamentu bývalý premiér Boris Johnson. Připomněl její schopnost vést a povzbudit národ, dát mu naději v těžkých časech, její humor i žerty během velkých mezinárodních akcí.

Hold složil královně i lídr opozičních labouristů Keir Starmer, následovat budou mnozí další poslanci. Schůze bude pokračovat až do 19:00 hodin SELČ, kdy bude přerušena pro sledování přenosu prvního veřejného projevu nového krále Karla III. Poté bude schůze pokračovat do 23:00 hodin SELČ a poslanci se zcela výjimečně sejdou i v sobotu, uvedl Hoyle na úvod zasedání.