Johnson na klimatickém summitu: Zbývá nám minuta do půlnoci a musíme jednat hned teď

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zbývá nám minuta do půlnoci a musíme jednat hned teď, zdůraznil britský premiér Boris Johnson na začátku summitu světových lídrů na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow. Pokud nebudou země jednat v boji proti klimatickým změnám dnes, "bude pak příliš pozdě na to, aby to učinily zítra naše děti," dodal předseda vlády země, která COP 26 hostí.