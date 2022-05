Johnson přiznal, že vláda dostatečně neřeší nárůst životních nákladů

— Autor: ČTK

Britský premiér Boris Johnson dnes v rozhovoru s televizní stanicí ITV prohlásil, že jeho konzervativní vláda by mohla udělat více pro to, aby pomohla lidem s rostoucími životními náklady. Učinil tak poté, co mu moderátorka řekla o 77leté ženě, která údajně jezdí autobusem, aby se zahřála a nemusela si draze vytápět domov.