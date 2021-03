Johnson se snaží odvrátit omezení vývozu vakcín z EU do Británie

Před tím, že by Evropská unie mohla přikročit k omezením vztahujícím se na export vakcín vyrobených farmaceutickými firmami v unijních zemích do států vně bloku, varovala minulý týden předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Johnson dnes podle britských médií také uvedl, že Británii podle něj negativně ovlivní aktuální epidemická situace ve zbytku Evropy, a vyzdvihl potřebu mezinárodní spolupráce. "Pozorujeme, že na kontinentu bohužel probíhá třetí vlna. Předchozí zkušenost nás naučila, že když vlna zasáhne naše přátele, skončí i u našich břehů," podotkl podle deníku The Guardian premiér. "Proto se snažíme postoupit s naším vakcinačním programem tak rychle, jak to jen lze, ale vývoj vakcín a jejich nasazení jsou mezinárodní projekty, které vyžadují mezinárodní spolupráci," doplnil Johnson.

O možném zákazu vývozu vakcín do Británie mají evropští lídři diskutovat na čtvrtečním summitu. Evropská komise, která má na starosti objednávky vakcín pro země EU, vyzdvihuje v tomto kontextu princip vzájemnosti. "Stále čekáme na dávky, které by přišly ze Spojeného království," vzkázala do Londýna minulý týden von der Leyenová, podle níž již z EU do Británie zamířilo na deset milionů dávek. Británie na unijní kritiku reagovala prohlášením, že svůj export nijak neomezuje. Smlouvy s výrobci má však nastavené tak, že vakcíny vyrobené na domácí půdě jsou spotřebovávány v zemi a na vývoz se již nedostává.

Většina unijních států si stěžuje na pomalý postup očkování, za nímž je zejména nedostatečná výrobní kapacita firem. Hlavní potíže má EU s britsko-švédskou společností AstraZeneca, která v prvním čtvrtletí dodá necelou třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek. Mluvčí předsedkyně Evropské komise Eric Mamer dříve podle serveru BBC zdůrazňoval, že se Brusel nesnaží vývoz vakcín zakázat, jen chce dosáhnout toho, aby farmaceutické firmy dodržely své závazky vůči bloku.

Zatímco Francie, Německo a Itálie přísnější omezení exportu do zemí, které se principem vzájemnosti neřídí, podporují, státy jako Nizozemsko, Belgie a Irsko podle diplomatických zdrojů o vhodnosti zákazu pochybují. Česko se řadí mezi země, které omezení podporují za předpokladu, že budou vyvážená a v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.