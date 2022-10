Johnson se vrací z dovolené do Británie, aby získal podporu pro opětovnou kandidaturu

— Autor: ČTK

Bývalý britský premiér Boris Johnson se vrací z dovolené zpátky do Británie, aby se pokusil získat podporu pro svou opětovnou kandidaturu do čela Konzervativní strany. Johnson přitom z funkce šéfa strany a premiéra odstoupil teprve před několika týdny a mnozí jeho kolegové varují, že Johnsonův návrat by mohl vyvolat ještě větší politický chaos, uvedla agentura Reuters.