Johnson ve Varšavě ujišťoval o spojenectví s Polskem

"Polsko má klíčovou roli v naší kolektivní evropské bezpečnosti. Sto posledních let nám ukázalo, že pokud je Polsko něčím ohroženo, ohroženi jsme všichni," řekl Johnson. "Když je Polsko v ohrožení, Velká Británie je vždy připravena pomoci, podobně jako Polsko vždy bylo a je ochotno pomoci nám," zdůraznil.

Oba premiéři zavítali mezi polské a britské vojáky, které v Polsku dnes posílilo 350 příslušníků britské námořní pěchoty. "Británie předvedla skvělý důkaz solidarity s Polskem, Ukrajinou a celou východní částí NATO," ocenil Morawiecki gesto britského spojence.

Šéf polské vlády obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že usiluje o rozbití Severoatlantické aliance. "Proto musíme o naše blízké spojenectví pečovat. Proto určitě musíme ukazovat, jak držíme při sobě, jak jsme jednotní a jak si rozumíme pokud jde o napětí, kterému čelíme na východním křídle NATO," zdůraznil.

Rusko podle Morawieckého předkládá Západu falešný výběr mezi Ukrajinou a mírem. Ve skutečnosti se rozhoduje o svobodě a bezpečí v Evropě, kterou ohrožují snahy Kremlu o destabilizaci. "Nenecháme se zastrašit. Budeme spolu a budeme se zasazovat o zachování míru a klidu," zdůraznil Morawiecki. "Je nejvyšší čas, aby se svět a západní Evropa probraly z geopolitického spánku," dodal.

Britští vojáci jsou od roku 2017 součástí praporu NATO v Polsku. Loni v prosinci Londýn vyslal stovku ženistů, aby pomohli Polákům s ochranou hranice s Běloruskem, přes kterou se pokoušeli proniknout migranti z Blízkého východu a Afriky.

Johnson ve Varšavě hovořil o diplomatickém úsilí o zmírnění napětí, které vyvolala koncentrace ruských jednotek u ukrajinských hranic, i o připraveném "balíku sankcí", který má odradit Moskvu od případné invaze na Ukrajinu.

Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský Krym a podpořilo povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny, popírá, že by mělo v úmyslu napadnout sousední zemi. Domáhá se však od Západu bezpečnostních záruk včetně ujištění, že Ukrajina nevstoupí do NATO.

"Polsko a Británie neakceptují vizi světa, ve kterém velký soused smí tyranizovat či napadat jiného souseda. Neakceptujeme to, protože každá země má právo si vybrat, kdo jí bude vládnout a do jaké mezinárodní organizace by si přála vstoupit," řekl Johnson. "Jsme členy NATO a nepřistoupíme na kompromisy v základních zásadách," dodal.