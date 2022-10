Klid v Kyjevě narušily ruské rakety, město opět ovládla panika

Rusko dnes podniklo na Ukrajinu podle všeho nejrozsáhlejší údery od prvních dní své invaze. Podle agentury Reuters ruské síly zasypaly v ranní dopravní špičce rušná ukrajinská města řízenými střelami a přerušily tak dodávky elektrické energie a tepla. V centru Kyjeva střely podle dostupných informací dopadaly na křižovatky, parky a turistická místa.

Pocit relativní bezpečnosti, kterou si Kyjev užíval od posledního raketového útoku před čtyřmi měsíci, je pryč. V ukrajinské metropoli opět zavládla vlna paniky podobná té, kterou lidé pociťovali během prvních dní invaze. Široké kyjevské bulváry i úzké uličky zůstaly několik hodin po útocích téměř prázdné, jak v centru města, tak i na jeho předměstích.

Údery se odehrály dva dny poté, co výbuch poškodil strategický Kerčský most spojující Rusko a anektovaný Krymský poloostrov. Rusko z exploze viní Ukrajinu, podle poradce ukrajinského prezidenta za útokem stojí vnitřní boje mezi ruskými bezpečnostními orgány.

Dvě střely dnes dopadly na okraje Ševčenkova parku v centru Kyjeva. Jedna zasáhla rušnou křižovatku vedle známé univerzity, druhá dopadla na dětské hřiště v parku asi 20 metrů od obytných domů.

Devětatřicetiletá Natalja Kosťuková, která pracuje v neurochirurgickém institutu, bydlí v první patře domu, ze kterého je vidět na hřiště na východním okraji parku. Když jí její soused zavolal, že má byt poničený výbuchem, byla zrovna v práci. "Volal soused, řekl mi, že všude je sklo. Abych byla upřímná, nevěřila jsem mu, dokud jsem to neviděla na vlastní oči. Nevím, co teď budeme my i naši sousedi dělat, jak budeme spát v té zimě," popsala agentuře Reuters při pohledu na svá zničená okna.

Jak dodala, v ukrajinské metropoli by chtěla zůstat, její manžel ale chce odjet. Stejně jako to udělali v únoru, kdy začala ruská invaze. "Na začátku války mi můj muž řekl: Rychle, začala válka, musíme jet. A teď to bylo stejné. Podruhé jsem pocítila ten stejný strach," uvedla.

Dlouhé měsíce obyvatelé Kyjeva téměř ignorovali sirény, které upozorňovaly na možný útok, v metropoli totiž zavládl klid. Nynější údery ale opět přiměly všechny, kdo byli venku, aby rychle vyhledali úkryt.

Vyděšení Kyjevané se tísnili u vchodů do stanic metra, připraveni schovat se do podzemí, jestliže přijdou další nálety. Další množství lidí se ukrylo do sklepů. Dlouhé fronty se tvořily u čerpacích stanic, lidé se totiž začali obávat o zásoby paliva, podobně jako tomu bylo v prvních dnech po ruské invazi 24. února.

Když raketa zasáhla nedaleké obchody, měla Anželika Teranisová ve svém bytě v sedmém patře zrovna online hodinu dějepisu se svými studenty. Ti na ni hned naléhali, ať si sbalí počítač a přesune se do podzemní části domu.

I když se v Kyjevě začala šířit panika, některé obyvatele to ale neodradilo a nedlouho po útocích se opět vydali ven. Už kolem oběda se začali trousit do Ševčenkova parku, aby tam prozkoumávali obří kráter po výbuchu. Někteří dokonce vyrazili na elektrických skútrech. Jinde na ulicích zase prodavači opět otevřeli stánky.

Osmatřicetiletý Denys Mychajlovskyj uklízel sklo z podlahy svého baru, který se nachází v podzemní části budovy nedaleko zasaženého hřiště v Ševčenkově parku. Výbuch spustil v jeho podniku bezpečnostní alarm. "Když na místo dorazila bezpečnostní služba, všechna okna a dveře byly pryč. Je tedy jasné, že ten výbuch musel být obrovský," řekl. Na oknech byly dokonce kovové okenice. "Lahve ale zůstaly netknuté," dodává a ukazuje na dobře vybavený bar. Okna se chystá provizorně opravit a brzy chce znovu otevřít. "Už jsme si na to zvykli. Čeho se máme bát?" dodal.