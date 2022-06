Kyjev věří, že lídři zemí na summitu schválí jeho kandidaturu do EU

"Věřím, že všech 27 zemí Evropské unie podpoří náš kandidátský status," řekl Zelenskyj ve videohovoru se studenty v kanadském Torontu. "Někteří lidé v mém týmu říkají, že je to jako jít z temnoty do světla," dodal podle AP. Pro ukrajinskou armádu a společnost, která čelí už čtyři měsíce ruské invazi, je to podle něj obrovská motivace.

Stefanišynová se domnívá, že rozhodnutí by mohlo padnout už ve čtvrtek, tedy v první den dvoudenního summitu prezidentů a premiérů evropského bloku v Bruselu, kteří budou o udělení kandidátského statusu Ukrajině rozhodovat.

Státy, které byly k zahájení přístupových hovorů s Ukrajinou v době, kdy se brání ruské invazi, skeptické, nyní tyto kroky podporují, uvedla ukrajinská vicepremiérka, která za váhající země označila Nizozemsko, Švédsko a Dánsko.

Evropská komise minulý týden podpořila přiznání kandidátského statusu Ukrajině a také Moldavsku. Stefanišynová toto rozhodnutí označila za převratné a dodala, že podpora EK přesvědčila nejvíce váhající země.

Kyjev formálně požádal o členství v evropském bloku jen několik dní poté, co 24. února na Ukrajinu vtrhla ruská invazní vojska. Poté, co se při návštěvě Ukrajiny minulý týden pozitivně vyjádřili vrcholní představitelé Francie, Německa a Itálie, se na summitu v Bruselu všeobecně očekává potřebný jednomyslný souhlas.