Lavrov hájil rozsudek soudu proruských separatistů nad cizinci

Verdikt vynesený soudem v DNR, jejíž nezávislost na rozdíl od Ruska většina světa neuznává, kritizují západní představitelé i OSN jako porušení práv válečných zajatců i přímo jako válečný zločin. Znepokojení nad rozsudkem vyjádřily i Spojené státy. Mluvčí německé vlády označil verdikt za šokující, podle něj dokazuje, že Rusko pohrdá základními principy mezinárodního práva.

"V tuto chvíli se vše odehrává na základě zákonů DNR, protože zločiny, o které jde, byly spáchány na území DNR," řekl Lavrov podle agentury TASS. "Vše ostatní je předmět spekulací. Nevměšoval bych se do práce soudů DNR," dodal ministr, který se nyní v Jerevanu účastní schůzky ze svými protějšky z vojenské aliance ODKB.

Agentura Reuters připomněla, že v DNR zahájili proruští separatisté za podpory Moskvy ozbrojený konflikt za odtržení od Ukrajiny na jaře 2014. Ze všech členských států OSN jen Rusko uznalo nezávislost DNR, zatímco mezinárodní společenství pokládá tuto oblast za součást Ukrajiny, která má nadále pod kontrolou většinu Doněcké oblasti.

"Jsme vážně znepokojeni zprávami o falešném 'soudním procesu' a rozsudcích nad bojovníky, sloužícími v souladu se zákony v ukrajinských ozbrojených silách. Vyzýváme Rusko a jeho zástupce, aby respektovali mezinárodní humanitární právo, včetně práv a ochrany válečných zajatců," zareagoval na verdikt šéf americké diplomacie Antony Blinken.

Úřad vysoké komisařky OSN pro lidská práva podle agentury AFP také vyjádřil znepokojení. "Od roku 2015 pozorujeme, že takzvaný soudní systém samozvaných republik nesplňuje základní záruky spravedlivého procesu (...). Takové procesy proti válečným zajatcům představují válečný zločin," uvedla na tiskové konferenci v Ženevě mluvčí úřadu Ravina Shamdasaniová.

Soud v samozvané DNR ve čtvrtek nepravomocně odsoudil k trestu smrti dvojici Britů Aidena Aslina a Shauna Pinnera a občana Maroka Ibráhíma Sádúna. Podle soudu, který případ začal projednávat v úterý, muži bojovali na Ukrajině jako žoldnéři. Odsouzení, kteří se hodlají proti verdiktu odvolat, ale tvrdí, že jsou řádnými vojáky ukrajinské armády a že se s nimi proto má zacházet jako s válečnými zajatci.

Trojice se podle obžaloby pokusila o násilné uchvácení moci v DNR, účastnila se výcviku s cílem vyvíjet teroristickou činnost a také porušila zákony ohledně žoldnéřství.

Server Mediazona už dříve napsal, že všichni tři odsouzení vstoupili do ukrajinské armády ještě před začátkem nynější ruské invaze na Ukrajinu a že na Ukrajině žili několik let. Aiden Aslin od roku 2018 sloužil u námořní pěchoty ukrajinských sil, od stejného roku je jejím příslušníkem i Shaun Pinner. Maročan Sádún se přestěhoval na Ukrajinu v roce 2019 a o dva roky později podepsal smlouvu o vstupu do ukrajinské armády.

Britský list The Guardian tento týden napsal, že ruské úřady chystají soudní procesy podobné těm na Ukrajině, kde jsou ruští vojáci obviňováni z páchání různých zvěrstev. Podle analytiků mohou být procesy záměrně konstruovány tak, aby vytvořily maximální nátlak na Západ a aby přiměly ukrajinskou stranu k výměně zajatých ruských vojáků zadržovaných a souzených na Ukrajině.

Podle dostupných informací se do bojů na Ukrajině vedle dalších cizinců zapojili také čeští dobrovolníci. Podrobnosti o jejich počtu ale nejsou k dispozici. Koncem března se objevily snímky zachycující některé z nich v Irpini u Kyjeva. S dalšími mluvili čeští novináři působící na Ukrajině.