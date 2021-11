Lukašenko připustil, že běloruské síly pomáhaly migrantům dostat se přes hranice do Polska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Běloruský autoritářský lídr Alexandr Lukašenko v rozhovoru se stanicí BBC připustil, že běloruské síly možná pomáhaly migrantům dostat se přes hranice do Polska. Popřel ale, že by Minsk migranty zval do Běloruska.