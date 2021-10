MONITOR: Británii dohnal přízrak brexitu. Renomovaný deník kritizuje politiky

Žádná hudba minulosti

Britští labouristé si mezitím "lízali rány", v tichosti přijali, že brexit je hotovou věcí, a rozhodli se téma pokud možno nezmiňovat, nastiňuje prestižní deník. Dodává, že koronavirová pandemie následně poskytla oběma stranám krytí pro jejich pozice.

Koronavirus ale nyní zřejmě ustupuje a jak se britská politika vrací do normálu, mlčení se jeví jako neudržitelné, upozorňuje editorial. Vyzdvihuje, že mnohé aspekty brexitu nejsou dořešené ani hudbou minulosti a mnohé z nich přispívají ke stále závažnějším problémům Spojeného království.

Jde o otázky obchodu, pohybu, vzdělá a především status Severního Irska, vypočítává The Guardian. Apeluje, že nastal nejvyšší čas tato témata opět zařadit do britské politické debaty, už jen proto, jelikož chybný přístup k nim může mít katastrofální dopad na schopnost Londýna dojednat adekvátní dohodu na listopadové klimatické konferenci v Glasgow.

"Johnson dnes o praktických dopadech brexitu nemluví o nic víc než během kampaně k referendu (o vystoupení země z EU, pozn. red.)," pokračuje britský deník. Doplňuje, že pokud premiér už brexit zmíní, činí tak, aby prezentoval labouristy jako ty, kteří tvrdě prohráli.

Britský ministerský předseda jedná - zřejmě za podpory vyhraněné stranické skupiny - jako by voliči konzervativců nadále vnímali brexit coby velkou emotivní otázku opětovného získání suverenity, nikoliv neustále se měnící praktický vztah s Evropou, za který musí nést vláda zodpovědnost, nastiňuje liberální server. Deklaruje, že tento vztah musí být nastolen v souladu v hlasováním z roku 2016, ale zároveň je nutné se vyvarovat zbytečným ekonomickým, ústavním a mezinárodním problémům.

Změna na dohled?

Johnson a jeho ministr pro vztahy s EU David Frost ovšem nadále preferují politiku konfrontace před politikou racionálního kompromisu, a to i v choulostivé otázce Severního Irska, kritizuje The Guardian. Dodává, že Keir Starmer za 18 měsíců v pozici lídra labouristů na tuto hru zjevně přistupoval, jelikož ví, že nemá smysl bojovat předem prohrané bitvy a otevírat rány, které se jen těžce hojí.

"Tento podzim se ale cosi mění," pokračuje editorial. Za spouštěč označuje masivní narušení dodavatelského řetězce pohonných hmot, léčiv a potravin v důsledku nedostatku řidičů kamionů, díky čemuž hrozí nejen panika u čerpacích stanic a prázdné regály v obchodech, ale také vánoční krize.

Ve všech případech jde částečně o důsledek nedbalého přístupu k brexitu, nebere si servítky renomovaný deník. Viníků je podle něj mnoho, ale Keir by neodváděl svou práci dobře, pokud by na vládu neútočil za nedostatečné plánování v těchto krizích, a proto by měl začít mluvit přímo.

Na nedávné stranické konferenci Keir znovuotevřel dobře uzamčenou brexitovou skříňku jen maličko, když kritizoval Johnsona za jeho přístup k odchodu z EU, který se víceméně omezil na slogany, poukazuje The Guardian. Připomíná, že podle labouristického lídra je vyřešení vztahů Británie s Evropou jedním z nejaktuálnějších témat, vedle klimatické změny, nastartování ekonomiky po pandemii a zastavení rozpadu Spojeného království.

Keir sice přišel s vlastním sloganem "ať brexit funguje", ale zatím není jasné, zda má nějaký obsah, zdůrazňuje prestižní server. I tak to považuje za dobrý signál, byť je na konzervativcích, aby konečně zaujali seriózní přístup, jelikož problémy jsou skutečné a žádají si naléhavé řešení. "Od britských lídrů vyžadují politické plánování, nikoliv stranické pózy," dodává The Guardian.