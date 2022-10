Moskva: Rusko pozastavuje plavbu lodí s obilím

Plavba má být zablokována až do objasnění sobotního útoku dronů proti ruské Černomořské flotile v Sevastopolu na anektovaném Krymu. Ruské ministerstvo akci označilo za "teroristický útok" a tvrdí, že k němu byly zneužity civilní lodě nacházející se v koridoru.

"Do objasnění situace okolo teroristické akce, spáchané Ukrajinou 29. října proti vojenským i civilním lodím v Sevastopolu, se plavba v bezpečném koridoru, vytyčeném černomořskou iniciativou, pozastavuje," uvedlo ruské ministerstvo. Za stávajících podmínek nelze podle něj zaručit bezpečnost plavby, a to až do doby, než ukrajinská strana přijme dodatečné závazky, že nevyužije tuto plavební trasu k "vojenským cílům".

"Zdůrazňujeme, že Ruská federace jako účastník zmíněných dohod z nich nevystupuje, ale pozastavuje jejich platnost," tvrdí ministerstvo.

Prohlášení následovalo poté, co z ukrajinských přístavů vyplulo dnes v rámci dohody o vývozu obilí 12 lodí. Rusko v sobotu pozastavilo svoji účast na dohodách umožňujících vývoz potravin z ukrajinských přístavů přes Černé moře. Organizace spojených národů, Turecko a Ukrajina se ale v neděli dohodly na plánu přesunu 16 plavidel. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že Turecko je odhodláno dohodu o vývozu obilí z Ukrajiny ochránit, pro její pokračování se vyslovil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ale mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov zapochyboval, zda se snaha o její zachování bez ruské účasti může setkat s úspěchem.