NATO podle Ukrajiny nedělá naprosto nic proti ruské agresi

"Vnímáme NATO jako alianci a jako instituci odstavenou a absolutně nic nedělající," řekl Kuleba podle agentury AFP na ekonomickém fóru ve Švýcarsku. Dodal, že na počátku války zahájené 24. února Ukrajinci NATO vnímali jako "mocnost" a EU pouze jako instituci, která "vyjadřuje znepokojení". "Ale válka strhla masky," prohlásil Kuleba.

Evropská unie v souvislosti s invazí přijala už pět balíků sankcí proti Rusku a nyní chystá šestý balík s ropnými sankcemi. "Byli jsme svědky revolučních rozhodnutí přijatých Evropskou unií, která ani oni sami nepředpokládali, že přijmou," řekl Kuleba na adresu sedmadvacítky.

AFP zdůrazňuje, že euroatlantické aspirace Ukrajiny jsou vepsány do její ústavy, ale Kyjev nyní jako prioritu prezentuje vstup země do EU. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v polovině března připustil, že Ukrajina nebude moci vstoupit do NATO. "Jsem rád, že to naši lidé začínají chápat a spoléhají jen na své síly," řekl prezident.

Kuleba dnes rovněž ocenil, že Evropa pochopila, že Rusko používá energetiku jako zbraň a zdůraznil potřebu diverzifikace. "Po třech měsících bojů je můj vzkaz jednoduchý: Utněte ruské exporty," prohlásil Kuleba.