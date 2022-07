Norsko ohlásilo miliardový dar Ukrajině, Zelenskyj to ocenil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při této příležitosti zdůraznil význam západní pomoci pro jeho zemi, která už 128. dnem čelí ruské agresi. Jedině udržení tlaku na Rusko může podle něj vést k ukončení války.

"Jsem tady, abych řekl, že Ukrajina nebojuje jen za Ukrajinu. Jde o některé základní principy světa, které přenecháme našim dětem. Jde o bezpečnost v Evropě, jde o osud souseda, " řekl norský premiér na společné tiskové konferenci s hostitelem a upřesnil, že slíbené peníze dostane Ukrajina do konce letošního roku a v příštím roce. "Tato válka (Ruska proti Ukrajině) je porušením mezinárodního práva. Máte právo se bránit a my máme právo vám pomoci se bránit," dodal.

Na otázku, zda je Norsko ochotno zvýšit dodávky plynu do Evropy, Störe podle agentury Reuters odpověděl, že Norsko již těží plyn "na maximum" a udělá vše, co bude v jeho silách, aby plyn dodalo.

"Rusko během čtyř měsíců války proti Ukrajině vypálilo okolo 3000 raket. Taková krutost ruského počínání jen zdůrazňuje, jak je správné rozhodnutí našich partnerů poskytnout Ukrajině podporu. Především jde o obrannou podporu. Ani jeden stát na světě by neměl zůstat sám vůči takovému zlu," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci.

Jeden z ruských náletů, podniknutý raketami Ch-22, dnes zabil přinejmenším dvě desítky civilistů v letovisku poblíž Oděsy, další skoro čtyři desítky lidí utrpěly zranění.

"Tyto rakety Ch-22 se konstruovaly kvůli ničení letadlových lodí a dalších velkých vojenských plavidel, ale ruská armáda je nasadila proti obyčejnému domu s obyčejnými civilisty," zdůraznil Zelenskyj podle agentury Unian. "Není to osamocený útok, není to náhoda, jak tvrdí ruská média. Byl to cílevědomý raketový útok Ruska, ruský teror proti našim městům a vesnicím, proti našim lidem, dospělým i dětem," prohlásil ukrajinský prezident.

Rusko stále popírá, že by útočilo proti civilistům a civilním objektům, a to bez ohledu na svědectví a důkazy hovořící o opaku. "Chci opět připomenout slova prezidenta a vrchního velitele, že ozbrojené síly Ruské federace během speciální vojenské operace neútočí na civilní cíle a civilní infrastrukturu," řekl dnes mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov.

Agentura Unian připomněla, že Rusko v posledních dnech zvýšilo počet raketových útoků. Jeden z nich 27. června zničil nákupní středisko ve městě Kremenčuk v centrální části Ukrajiny, oběťmi se stalo 19 lidí, dalších 62 bylo zraněno. Zelenskyj tento útok označil za jeden z nejarogantnějších teroristických činů v dějinách Evropy.