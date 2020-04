Nový koronavirus není z laboratoře. Podle WHO má zvířecí původ

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Všechny dostupné důkazy svědčí o tom, že zdrojem koronaviru SARS-CoV-2 jsou netopýři z Číny. Na tiskové konferenci to dnes podle agentury Reuters řekla mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO). Důkazy podle ní nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo dokonce vyroben v laboratoři.