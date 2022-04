Papež uvažuje o návštěvě Kyjeva, dnes dorazil na Maltu

Pokud by se František skutečně rozhodl navštívit Kyjev, kam ho pozvali ukrajinští politici i náboženští představitelé, stal by se nejznámější osobností, která by tak během války učinila. Velký ohlas v březnu vyvolala návštěva ukrajinské metropole českým premiérem Petrem Fialou a jeho protějšky z Polska a Slovinska, kterou pozorovatelé hodnotili jako silný signál podpory Kyjevu, který čelí agresi Moskvy.

Novináři si dnes všimli toho, že když pětaosmdesátiletý papež v Římě nastupoval do letadla, tak nešel po schodech, ale využil zvedací plošinu. Podle agentury Reuters to bylo poprvé. František, pro něhož jde o 36. cestu do zahraničí ve funkci, trpí problémy s nervy, které mu způsobují bolesti nohou.

V letadle měl papež podle Reuters dobrou náladu, ale uličkou stroje šel s obtížemi.

Pontifex musel v únoru zrušit cestu do Florencie a nezúčastnil se ani mší během Popeleční středy kvůli akutní bolesti kolen. Loni v červenci strávil deset dní v nemocnici po plánované operaci, při níž mu lékaři odebrali část tlustého střeva.