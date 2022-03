Papež zkritizoval země NATO za navyšování výdajů na obranu

"Styděl jsem se, když jsem četl, že skupina států se zavázala vydávat dvě procenta HDP na nákup zbraní v reakci na to, co se nyní děje. To je šílenství," řekl dnes papež František, který znovu odsoudil ruskou invazi na Ukrajině. "Skutečnou odpovědí není více zbraní, více sankcí, více politických a vojenských aliancí, ale jiný přístup k vládnutí světu, ne cenění zubů," dodal. To, co se děje nyní na Ukrajině, označil papež za výsledek staré logiky moci, která dominuje takzvané geopolitice.

Hlavním problémem je podle papeže to, že politici vládnou světu, jako kdyby byl "šachovnicí". Mocní plánují své kroky s cílem rozšířit svou vládu na úkor ostatních, dodala hlava katolické církve, když přijímala delegaci italského sdružení žen Centro Italiano Femminile. Podle papeže by právě ženy mohly být protagonistkami změn. "Když se dostanou k moci ve společnosti, mohou ženy změnit způsob vládnutí ze snahy o moc na snahu o službu občanům," dodal.

Lídři zemí NATO se už v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že vojenské rozpočty svých zemí budou postupně zvyšovat tak, aby tyto jejich výdaje do roku 2024 dosáhly dvou procent HDP. Na vyšší výdaje naléhaly zejména Spojené státy, které dlouhodobě na obranu ze zemí NATO vydávají nejvíce (3,5 procenta). Loni je ale přeběhlo Řecko s výdaji 3,8 procenta. Někteří členové NATO zvýšení výdajů odmítali, ale v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině názor změnili, udělalo to například Německo či Itálie. Rovněž nová česká vláda se zavázala do roku 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP; loni to bylo asi 1,4 procenta.