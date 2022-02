Putin vyzval ukrajinskou armádu k puči a následnému jednání

Nedlouho předtím Putin podle čínské televize CCTV čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi tvrdil, že Rusko je ochotno s Ukrajinou jednat na vysoké úrovni.

"Ještě jednou vyzývám vojáky ukrajinských ozbrojených sil: nedovolte neonacistům a banderovcům používat vaše děti, vaše manželky a staré lidi jako lidské štíty, vezměte moc do svých rukou," citoval TASS Putinovu výzvu ukrajinské armádě k puči.

"Zdá se, že pro nás bude snazší dohodnout se s vámi než s touto bandou narkomanů a neonacistů, kteří se usadili v Kyjevě a vzali jako rukojmí celý ukrajinský národ," řekl v této souvislosti rovněž ruský prezident, který ve čtvrtek ráno nařídil zahájit agresi proti sousední Ukrajině.

Chvíli předtím přitom čínská televize informovala o tom, že Putin v telefonickém rozhovoru se Siem dal najevo ochotu Ruska jednat s Ukrajinou na vysoké úrovni.

Krátce nato to potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Řekl, že Putin je připraven v reakci na návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k jednáním vyslat delegaci na úrovni zástupců ministerstev obrany a zahraničí a prezidentské kanceláře do Minsku, kde by se podle Moskvy rozhovory měly konat. Putin se podle Peskova už také obrátil na běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s prosbou, aby pro takové případné setkání připravil podmínky.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov dříve řekl, že Moskva je připravena vyjednávat s Kyjevem teprve poté, až Ukrajina složí zbraně. Obvinil přitom Zelenského, že promarnil své dřívější příležitosti k dialogu.