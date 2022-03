Ruská armáda z Mariupolu násilně vyváží lidi do Ruska, tvrdí úřady

Vereščuková dnes podle agentury Unian obvinila ruské síly z násilné "evakuace" lidí, a to i z Mariupolu, do Ruska. Řekla, že okupanti takto dosud zřejmě vyvezli už na 40.000 Ukrajinců. Kyjev si opakovaně stěžuje, že ruské síly i palbou brání evakuaci civilistů z obklíčených měst a obcí, včetně Mariupolu, směrem do Ukrajiny a snaží se lidi vyvážet do Ruska.

Podle Vereščukové se z Mariupolu musí evakuovat přes 100.000 lidí. Před ruskou invazí město mělo kolem 430.000 obyvatel.

"Nad městem vlaje ukrajinská vlajka. Dnes město Mariupol zůstává ukrajinským městem," prohlásil Bojčenko. Poukázal na to, že město je v obklíčení od pátého dne zahájení ruské invaze a líté boje o něj dál pokračují. Některé okrajové části Mariupolu podle starosty sice Rusové ovládli a obklíčení se stahuje, ale město stále kontrolují ukrajinské ozbrojené síly.

Rozhovor Bojčenko poskytl v 30. den ruské agrese, tedy už v pátek. Ruské síly ale během víkendu zatím úplné ovládnutí Mariupolu neohlásily.

Město je neustále intenzivně ostřelováno a bombardováno bez rozlišování civilních a vojenských cílů. Například nálet spáchaný minulý týden na Činoherní divadlo, v němž se skrývalo přes 1000 lidí, si podle místních úřadů vyžádal kolem 300 mrtvých. Ruská palba zničila i městskou nemocnici.