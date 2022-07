Ruská vojska se snaží proniknout ke Slovjansku, upevňují pozice v Lysyčansku

Dobytí Lysyčansku, a tím i celé Luhanské oblasti, mezitím potvrdily i americký Institut pro výzkum války (ISW) a britské ministerstvo obrany. To s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky uvedlo, že ukrajinské síly se stáhly z Lysyčansku a pravděpodobně ustoupily do předem připravených obranných postavení. Rusko se nyní podle Londýna téměř jistě soustředí na dobytí Doněcké oblasti, jejíž velká část zůstává pod kontrolou ukrajinských sil. Za "velmi nepravděpodobné" pokládá, že by se v nadcházejících týdnech změnil dosavadní vyčerpávající způsob bojů o Donbas.

Ukrajinský štáb poznamenal, že u Doněcka se ruská vojska zaměřují na vytlačení ukrajinských jednotek na linii Siversk-Fedorivka-Bachmut. Přes tyto obce, ležící paralelně s hranicí Doněcké a Luhanské oblasti, vede silnice, připomněla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. U Charkova se ruské síly snaží nedovolit ukrajinským jednotkám přejít do útoku. U obce Prudjanka, ležící mezi Charkovem a hranicí s Ruskem, "ukrajinští vojáci rozhodně potlačili nepřátelský pokus o útočné akce", hlásí ukrajinský štáb.

V jižní části bojiště se Rusové snaží dobýt zpět ztracené pozice u obcí Ivanivka, Poťomkyne a Myrne a nepřipustit ukrajinské ofenzivní akce v Chersonské a Mykolajivské oblasti. Ukrajinské velení také tvrdí, že dělostřelectvo a letectvo podnikají úspěšné útoky na muniční sklady a na soustředění živé síly a vojenské techniky nepřítele.