Rusko na Ukrajině údajně odpálilo fosforové bomby a zabilo novináře The New York Times

Život novináře listu The New York Times a zranění jeho kolegy si podle ukrajinské policie vyžádal útok ruských sil ve městě Irpiň u Kyjeva. Informuje o tom agentura Reuters. Podle ukrajinských médií je obětí útoku padesátiletý Američan Brent Renaud, který v minulosti jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. List The New York Times zatím smrt svého novináře nepotvrdil.

Italská novinářka Annalisa Camilliová na twitteru zveřejnila video, na němž Renaudův kolega popisuje, jak se útok odehrál, zatímco je v nemocnici ošetřován. "Překročili jsme první most v Irpini, chystali jsme se natáčet odcházející uprchlíky. Nastoupili jsme do auta, někdo se nabídl, že nás vezme k druhému mostu. Projeli jsme kontrolní stanoviště a začali na nás střílet," uvedl americký novinář.

Řidič auto otočil a snažil se odjet, střelba ale pokračovala. "Můj kamarád Brent Renaud byl střelen a zůstal tam," poznamenal s tím, že neví, jak na tom Renaud je. Byl ale zasažen do krku, uvedl. Ukrajinská média zveřejnila fotky Renaudova pasu i údajnou fotku jeho těla po útoku.

Rusko se mělo dopustit válečného zločinu i na východě země, kde měly být použité fosforové bomby. Podle agentury Ukrinform to na facebooku uvedl Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti.

Podrobnosti připravujeme