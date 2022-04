Rusové by mohli na Ukrajinu zaútočit i z Podněstří, varuje Kyjev

— Autor: ČTK

Generální štáb ukrajinské armády dnes nevyloučil, že by ruské síly mohly k podpoře své další ofenzivy na Ukrajině použít území separatistické proruské republiky Podněstří. Ve svém pravidelném ranním hlášení dnes štáb uvedl, že Rusko by z Podněstří mohlo podporovat útok do oblasti řeky Jižní Bug, tedy na sever od významného ukrajinského přístavu Oděsa. Gubernátor Kurské oblasti v Rusku dnes uvedl, že tamní pohraniční stráž se stala terčem ostřelování. Kurská oblast sousedí s ukrajinskou Sumskou oblastí.