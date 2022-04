Rusové nezměnili taktiku, velká ofenzíva není pravděpodobná, tvrdí experti

Útočné operace se odehrávají na různých osách a v menším měřítku, napsali v sobotu večer pracovníci washingtonského ústavu pro válečná studia (Institute for the Study of War, ISW). Domnívají se, že Moskva nebude schopna v brzké době spustit na Donbasu či kdekoli jinde rozsáhlejší ofenzívu.

"Máme za to, že taková operace je nepravděpodobná, vzhledem k pozorovaným vzorcům a k neodmyslitelným omezením v dostupné bojové síle jednotek, které tvrdě bojovaly a utrpěly velké ztráty, jakož i k pozorovaným těžkostem s velením," uvádí trojice autorů nejnovější analýzy ISW. "Je možné, že Rusové některé z těchto výzev řeší nebo že se je snaží řešit, a brzy spustí ofenzívu v nové, lépe koordinované podobě, ovšem zůstává to nepravděpodobné," pokračuje hodnocení aktuálního vývoje.

Přichází na konci týdne, který začal vystupňováním ruského bombardování ukrajinských cílů a prohlášeními o příchodu nové fáze války či rozhodující "bitvy o Donbas". Moskva předtím avizovala, že se po neúspěších na severu Ukrajiny bude více soustředit na východ země, kde už roky s ukrajinskou armádou bojují Ruskem podporovaní separatisté. Během týdne se ovšem množily signály o tom, že o jakémsi frontálním útoku Rusů alespoň prozatím nemůže být řeč.

"Pokračují ve vzorci operací, který následují během celé války," míní po dvou měsících ISW. "Nasazují malá seskupení jednotek do široce rozprostřených útoků podél vícero os a odmítají přijmout operační přestávky potřebné k vytvoření podmínek pro rozhodující operace," pokračuje trojice expertů.

Ruská armáda podle nich posílá do aktuálních bojových zón jednotky, které byly dříve u Kyjeva nebo Mariupolu, aniž by obnovovala jejich výbavu. "Nepozastavují útočné operace, aby počkali, než zkoncentrují jasnou převahu bojové síly, a nezdá se, že by hromadili síly na několika málo rozhodujících osách postupu," píší výzkumníci ISW.