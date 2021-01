Skotsko spekuluje, jestli si Trump přijede zahrát golf

Podle listu se chce vyhnout inauguraci vítěze amerických prezidentských voleb Joea Bidena, která bude 20. ledna.

Letiště v Prestwicku dostalo pokyn připravit se 19. ledna na přílet amerického vojenského Boeingu-757, který Trump příležitostně používá. Podle listu bylo do Prestwicku na týden přesunuto americké armádní letadlo, které má provádět pozorovací lety nad areálem Turnberry.

Skotský list napsal, že letadla používaná Trumpem mají vždy zvláštní identifikační volací znak a ten pro Trumpův osobní boeing je Tyson 1. Letová kontrola dostává upozornění na přílet amerického letadla se speciálním volacím znakem, ale neví, které z letadel přiletí. "Máme tu zamluvené přijetí americké vojenské verze Boeingu-757 na 19. leden, den před inaugurací. Normálně ho používá viceprezident a často první dáma. Prezidentské lety se ohlašují dlouho předem, protože je kolem toho hodně příprav," řekl listu anonymní zdroj z letiště Prestwick. Mluvčí letiště na dotaz agentury AFP ale odpověděl, že letiště "v lednu návštěvu Donalda Trumpa neočekává".

Otázku na tiskové konferenci dostala i Sturgeonová. Řekla, že "o cestovních záměrech Donalda Turmpa nic neví", a dodala, že si myslí, že "jeho nejbližší plán je opustit Bílý dům". "My nyní až na nezbytné případy nepovolujeme lidem přicestovat do Skotska. Týká se to jeho (Trumpa) stejně jako kohokoli jiného. Přijet si zahrát golf nepovažuji za nezbytnou činnost," dodal premiérka. Skotsko tento týden zpřísnilo uzávěru a lidé mají vycházet jenom v případě nutnosti.