Cichanouská je legitimní prezidentkou, doma by jí ale hrozila smrt, říká Běloruska žijící v Česku

K dění ve své domovině se vyjádřila také běloruská státní občanka Kryścina Šyjanoková žijící v Česku v pořadu K věci na CNN Prima NEWS. Jakmile se zjistilo, že v čele Běloruska bude opět stát staronový prezident, který je ve funkci už 26 let, začala vlna protestů, které tamní bezpečnostní složky brutálně rozhánějí.

"V posledních dnech došlo k zadržení tří tisíc lidí, ale tyto údaje nemusí být přesné, protože v Bělorusku je blokován internet a k nám se dostávají jen útržky informací,“ postěžovala si Běloruska, která v Česku pracuje jako soudní tlumočnice, a která zastupuje největší facebookovou skupinu svých spoluobčanů.

Tamní média dle jejího názoru nejsou schopná vykonávat svou práci. "Střílí se do nich. Včera například došlo k tomu, že se minimálně jednou cíleně střílelo na jednoho novináře a dnes byl jeden novinář zadržen, šéfredaktor novin Nasha Niva. Přesto je těžké podle útržků na sociálních sítích rozpoznat, co je pravda, a co fake news,“ pokračovala Šyjanoková.

K informacím se dostává zejména díky sociální síti Telegram, která se specializuje na aktuální situaci v její vlasti. "Kontaktovala mě i moje matka přes pevnou linku. Sestra se účastnila demonstrací v hlavním městě, naštěstí se jí odtamtud podařilo utéct. Prý ale viděla, jak auto přejelo člověka. Z jiných zdrojů zase víme, že minimálně 40 lidí včera utrpělo těžké zranění,“ nešetřila kritikou na dění v Bělorusku

Cichanounská by byla legitimní běloruskou prezidentkou

Bělorusko se s brutálními manifestacemi potýkalo už dříve, ale ty dnešní jsou diametrálně odlišné. "Nyní se nejedná o centralizovaný protest v hlavním městě. Podle mě, i analytiků a politologů, je tentokrát zasaženo celé Bělorusko – na ulicích jsou nejen zástupci opozice ale i staří lidé, učitelé, lékaři nebo bývalí voliči Lukašenka. Nyní jsou vážně celostátní," řekla Šyjanoková.

Litevský ministr zahraničí dnes informoval, že se opoziční kandidátka na prezidentku Běloruska momentálně zdržuje na území Litvy. Podle běloruských občanů se však nejedná o útěk, nýbrž služební cestu. "Kdyby v Bělorusku zůstala, tak by jí podle mě hrozila smrt. Státní aparát se nebude bát použít takové prostředky. Už dříve se uchylovali k únosům a vraždám. Nyní nebude v informačním vakuu,“ podotkla soudní tlumočnice.

Dále ještě také řekla, že je momentálně nezbytné, aby byla Cichanouská ve styku i s reprezentanty jiných zemí. V Bělorusku nicméně zůstal její manžel Sjarhej Cichanouski, který je momentálně ve výkonu trestu odnětí svobody. Původním prezidentským kandidátem měl být totiž on, ale uvěznili ho. Z tohoto důvodu se jeho manželka rozhodla vzít věci do vlastních rukou a zúčastnit se prezidentského klání.

Čeští politici nereagovali včas a dostatečně

O momentální situaci v Bělorusku mluvila i česká politická reprezentace. Český premiér Andrej Babiš (ANO) například avizoval, že Bělorusové mají právo na svobodu a demokracii, a že očekává reakci Evropské unie poté, co polský premiér Mateusz Morawiecki žádal o svolání mimořádného summitu. Šyjanaková má ale pocit, že tato reakce přišla příliš pozdě, a že nebyla dostačující.

"Běloruská komunita žijící v České republice je částečně zklamaná. K prvnímu většímu zatýkaní došlo 11. června a my jsme hned sdíleli zprávy v Česku. Poté se 27. června konala na Staroměstském náměstí velká demonstrace, kde byl sepsán a podepsán dopis adresovaný prezidentovi Miloši Zemanovi. Jakési odsouzení brutálního zásahu proti občanům Běloruska přišlo ale až teď,“ řekla.

I tak ale Bělorusové oceňují veškerou podporu a slovy Šyjanakové je nyní nezbytné, aby si veřejnost "zvolila" Cichanouskou právoplatnou hlavou státu, jelikož volební okrsky v Bělorusku, jakož i jinde ve světě jasně ukázaly, že prezidentský mandát obhájila ona.