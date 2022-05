Těžké boje v Severodoněcku: Při evakuaci zemřel francouzský novinář

"Počet obětí roste každou hodinu, ale uprostřed pouličních bojů nedokážeme počítat mrtvé a raněné," uvedl starosta. Ve městě je podle něj asi 12.000 až 13.000 civilistů. Před válkou měl Severodoněck přes 100.000 obyvatel. Ti, kteří zůstávají, se před bombardováním uchýlili do sklepů či krytů.

Moskva se snaží ovládnout celou oblast Donbasu a Severodoněck je z tohoto pohledu klíčový, poznamenala AP. Město Rusové vzali útokem poté, co se ho bezúspěšně pokoušeli obklíčit.

Podle starosty jsou v Severodoněcku přerušeny dodávky energie a také komunikační linky. Ruské dělostřelecké útoky zničily kritickou infrastrukturu a 90 procent budov, píše AP. Podle odhadů starosty ve městě od začátku války zemřelo na 1500 civilistů, a to jak kvůli útokům samotným, tak také kvůli chybějícím lékům a nemožnosti dostat se k náležité zdravotní pomoci.

Gubernátor Hajdaj dnes uvedl, že při pokusu o evakuaci deseti lidí humanitárním vozidlem zemřel francouzský novinář. Z přiložené fotografie žurnalistovy akreditace vyplývá, že se jednalo o člověka jménem Frédéric Leclerc Imhoff. Podle šéfa Luhanské oblasti pracoval pro stanici BFMTV.

"Evakuace byla oficiálně zastavena," uvedl gubernátor s tím, že obrněný evakuační vůz jel vyzvednout deset lidí, když se dostal pod nepřátelskou palbu. "Akreditovaný francouzský novinář byl smrtelně zraněn na krku, když dokumentoval evakuaci. Hlídkujícího policistu zachránila jeho přilba," napsal Hajdaj na komunikační platformě Telegram.

Informace luhanského gubernátora podle agentury AFP následně potvrdil francouzský prezident Emmanuel Macron. "Rád bych znovu zdůraznil bezpodmínečnou podporu Francie těm, kteří plní náročný úkol a poskytují informace z míst bojů," napsal Macron na twitteru.

Je partage la peine de la famille, des proches et des confrères de Frédéric Leclerc-Imhoff, à qui j’adresse mes condoléances. À celles et ceux qui assurent sur les théâtres d’opérations la difficile mission d’informer, je veux redire le soutien inconditionnel de la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) dnes oznámila, že po smrti Leclerca Imhoffa zahájila vyšetřování válečných zločinů. Týká se i zranění, která při reportáži utrpěl jeho kolega Maxime Brandstaetter, uvedla PNAT.

Francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová, která dnes navštívila Ukrajinu, oznámila, že o rychlé a transparentní vyšetřování požádala i ukrajinské úřady. "Je to dvojnásobný zločin, když je cílem humanitární konvoj a novinář," řekla Colonnaová.

Na Ukrajině za více než tři měsíce ruské invaze zemřelo už několik ukrajinských i zahraničních novinářů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve svém večerním poselství uvedl, že Leclerc Imhoff byl 32. pracovníkem médií zabitým od začátku ruské invaze. Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic (RSF) uvedla, že na Ukrajině zaregistrovala nejméně osm novinářů zabitých při výkonu svého povolání. "Upřímnou soustrast Fredericovým kolegům a rodině," dodal Zelenskyj.

V polovině března ruští vojáci v Irpini zastřelili spolupracovníka listu The New York Times Brenta Renauda, který jako filmař pokrýval i války v Iráku nebo Afghánistánu. Nedlouho poté Rusové nedaleko Kyjeva zabili irsko-francouzského kameramana americké stanice Fox News Pierrea Zakrzewského a místní spolupracovnici týmu Oleksandru Kuvšynovou. Přímo v Kyjevě zemřela 23. března při ostřelování ruská novinářka Oxana Baulinová, která pracovala pro opoziční portál The Insider. Koncem dubna taktéž v Kyjevě zemřela při raketovém úderu na obytný dům ukrajinská spolupracovnice Rádia Svoboda Vira Hyryčová.

Obětí války na Ukrajině mezi žurnalisty bylo ale více. Výboru na ochranu novinářů (CPJ) v polovině května uvedl, že na Ukrajině bylo celkově zabito sedm novinářů při zpravodajském pokrývání bojů. U nejméně šesti dalších žurnalistů pak CPJ vyšetřuje, zda jejich smrt souvisela s novinářskou prací.