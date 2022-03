Ukrajina tvrdí, že podnikla první ofenzivu. V Kyjevě se ozval výbuch na nádraží

"Větší část našich jednotek drží své pozice a jedna z našich brigád postoupila na okraj Horlivky... Je to poprvé za sedm dní války, co naše jednotky podnikly útok v odděleném sektoru," prohlásil poradce vedoucího prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč. Horlivka se nachází v Doněcké oblasti na východě země, kterou si nárokují proruští separatisté.

Pokud jde o situaci na celé Ukrajině, Arestovyč uvedl, že pohyb ruských vojsk ve směru na Černihiv a Sumy byl zastaven, píše Interfax-Ukrajina. Na severozápadě Kyjeva ruské jednotky podle ní nadále soustřeďují síly k další ofenzivě proti metropoli. Ukrajinské ozbrojené síly podnikají dělostřelecké údery.

Východoukrajinský Charkov ruské síly ostřelují z raketometů a letadel, píše agentura. "Úkolem je psychologicky zlomit město," prohlásil Arestovyč.

Podle agentury AP toto druhé největší ukrajinské město označil za "Stalingrad 21. století", čímž připomněl jeden z důležitých momentů dějin druhé světové války, tedy několikaměsíční obranu města Sověty před nacisty. Podle gubernátora Charkovské oblasti zemřelo při ostřelování Charkova za 24 hodin nejméně 21 lidí. Oběti jsou hlášeny i z jiných regionů.

Ruské jednotky pokračují v útoku na strategická přístavní města Cherson a Mariupol, podotkla v podvečer AP. Rusko už dříve uvedlo, že Cherson obsadilo, Ukrajinci ale tvrdí, že o město nadále bojují. Ke Kyjevu mezitím míří několik desítek kilometrů dlouhý konvoj ruské armády, který se podle Spojených států v úterý v podstatě zastavil, zejména kvůli logistickým problémům.

Z Ukrajiny také přišla zpráva o tom, že v postupu ruských vojsk se snaží zabránit civilisté. Taková situace je podle agentury Unian hlášena z města Enerhodar a přilehlé jaderné elektrárny. Stovky lidí tam podle záběrů na sociálních sítích vyšly ke kontrolnímu stanovišti před městem, aby ruské vojáky nepustily dál. To se jim zatím podle agentury Interfax-Ukrajina podařilo. Starosta města Dmytro Orlov později popřel zprávy, že by invazní jednotky do obyvatel střílely.

Rusko stále agresivněji ostřeluje Kyjev, upozornil vysoký činitel USA

Ruská vojska stále agresivněji útočí na ukrajinskou metropoli Kyjev raketami a dělostřelectvem, počet střel mířících na město se zvyšuje, řekl dnes médiím nejmenovaný vysoce postavený americký bezpečnostní činitel, který v posledních dnech pravidelně zprostředkovává médiím americký pohled na vývoj bojů na Ukrajině. Rusko podle něj na Ukrajinu vypálilo od začátku invaze 450 raket. Dlouhý konvoj ruské armády, který již několik dní míří k metropoli ze severu, se ale podle něj stále nehýbe.

USA v úterý informovaly, že se kolona ruských vojenských vozidel dlouhá několik desítek kilometrů v podstatě zastavila, zejména kvůli logistickým problémům, v důsledku nichž například nemá řada vozidel palivo a některým jednotkám se nedostává jídlo. Podle amerického činitele tyto komplikace patrně přetrvávají.

"Nepohybují se tempem, které by člověka vedlo k přesvědčení, že svoje problémy vyřešili. Takže bychom jej (konvoj) charakterizovali jako pozastavený," řekl. USA podle něj rovněž spatřily náznaky toho, že se ukrajinské síly pokoušely koloně bránit v postupu na Kyjev. Ruské armádě podle něj trvá útok na metropoli déle, než čekala.

Vojenská situace na Ukrajině se podle činitele od úterka výrazně neproměnila. Ruská armáda navýšila počet svých jednotek na ukrajinském území, řekl, přičemž v úterý stejný zdroj informoval, že do země vstoupilo asi 80 procent z vojsk, jež se v týdnech před invazí hromadily na hranicích.

Podle USA zatím Rusové nedobyli jihoukrajinské město Cherson, ačkoliv ruské ministerstvo obrany dnes ráno oznámilo, že jej již ovládlo. Chersonská správa ale přiznává, že je město ruskými jednotkami plně obklíčeno.

Činitel rovněž řekl, že by lidé měli přistupovat "výjimečně skepticky" k údajům o počtech zemřelých a raněných ruských vojáků, které nyní oznámila Moskva. Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že od začátku vojenské operace na Ukrajině zemřelo 498 jeho vojáků a 1597 jich utrpělo zranění. Vojenský poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč pak nedlouho po oznámení Moskvy prohlásil, že od začátku bojů zemřelo už 7000 ruských vojáků.

U hlavního nádraží v Kyjevě se ozval silný výbuch, informují média

U hlavního nádraží v Kyjevě se ozval silný výbuch, informovala agentura Reuters s odvoláním na poradce ukrajinského ministerstva vnitra Antona Heraščenka. Explozi u nádraží hlásí podle ukrajinských médií také svědci. Zprávy se zatím nezmiňují o tom, zda exploze někoho zranila.

"Právě to zasáhlo oblast podchodu nádraží. Mezi hotelem Ibis a Jižním vchodem do stanice," napsal Heraščenko na sociální síti telegram.

Nedaleko se nachází budova ministerstva obrany, poznamenal server Ukrajinska pravda.

V celé Kyjevské oblasti byl vyhlášen leteckých poplach, informoval před výbuchem server RBK Ukrajina.

Ruská vojska stále agresivněji útočí na ukrajinskou metropoli Kyjev raketami a dělostřelectvem, počet střel mířících na město se zvyšuje, řekl dnes médiím nejmenovaný vysoce postavený americký bezpečnostní činitel, který v posledních dnech pravidelně zprostředkovává médiím americký pohled na vývoj bojů na Ukrajině.

Ke Kyjevu mezitím míří několik desítek kilometrů dlouhý konvoj ruské armády, který se podle Spojených států v úterý v podstatě zastavil, zejména kvůli logistickým problémům.