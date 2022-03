Úřady: Ruské invazní síly násilně odvezly tisíce obyvatel Mariupolu

— Autor: ČTK

Městská rada obléhaného ukrajinského Mariupolu dnes obvinila ruské invazní síly z toho, že násilně odvážejí obyvatele strategického přístavu do Ruska. Od chvíle, co ruské jednotky obsadily část Mariupolu, bylo nelegálně přesunuto do Ruska na 15.000 osob, napsala agentura Reuters s odvoláním na městský úřad. Podle agentury Interfax-Ukrajina je v Rusku už na 6000 lidí z Mariupolu.